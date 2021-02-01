Сегодня на заседании суда сообщили о дальнейших процессуальных действиях, которые будут предшествовать началу рассмотрения дела MH17 по сути в июне 2021 года.

В Нидерландах возобновились судебные слушания по делу о сбитии малайзийского «Боинга» (рейс MH17), сбитого в июле 2014 года в небе над оккупированной частью Донецкой области.

Читайте такжеСбитие MH17: суд определился с датой рассмотрения дела по существуКак передает корреспондент УНИАН, сегодня возобновилось заседание Окружного суда Гааги, которое проходит в судебном комплексе "Схипхол" (пригород Амстердама). Заседание транслируется на сайте, посвященном делу MH17.

Судья Хендрик Стейнгаюс отметил, что 18 декабря 2020 суд направил сторонам обвинения (Государственной прокуратуре Нидерландов) и защиты (подозреваемого Олега Пулатова) письмо для проведения интервью с представителями Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академией, а также экспертами российского концерна "Алмаз- Антей". В то же время судья высказал мнение, что соответствующие допросы могут быть завершены в апреле 2021 года.

Судья добавил, что эти следственные действия должны завершиться до того момента, как в июне начнется рассмотрение дела по существу.

Также он сказал, что 18 января 2021 года российский концерн "Алмаз-Антей" отреагировал на доклады Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии относительно технического расследования причин сбития «Боинга». Этот ответ будет представлен нидерландским экспертам, а затем следственный судья заслушает всех экспертов, но российских экспертов отдельно.

Вместе с тем судья сообщил, что адвокаты родственников жертв написали письмо в суд с просьбой отсрочить конечные сроки для представления их позиции относительно требований о возмещении ущерба в связи с гибелью их близких после сбития самолета. Это сделано в связи с необходимостью изучения украинского законодательства. Суд решил, что эти требования теперь надо представить не позднее 15 апреля 2021 года. По этой причине обмен мнениями в письменном виде по этому вопросу тоже будет отсрочен.

Адвокаты родственников заявили, что намерены подать свою позицию относительно требований о возмещении не позднее 15 апреля, что, по их мнению, будет согласовываться с намерением суда начать рассмотрение дела по существу в июне. После 15 апреля стороны обвинения и стороны защиты будут иметь семь недель, чтобы подготовить свои ответы в письменном виде. Адвокаты родственников ожидают, что эти ответы будут подготовлены до 3 июня.

Также адвокаты родственников ожидают дополнительных вопросов, и соответственно потребуют время, чтобы подготовить свои ответы, предположительно это может состояться в сентябре.

При этом адвокаты родственников планируют, что смогут представить свою позицию на слушаниях осенью, и в частности подробно разъяснить после 1 ноября.

Кроме того, судья Стейнгаюс, говоря о ходатайстве Государственной прокуратуры Нидерландов относительно инспектирования воссозданной модели самолета рейса MH17, сказал, что соответствующее решение по этому ходатайству вероятно будет принято в апреле 2021 года.

Судья Стейнгаюс объявил, что подозреваемый Олег Пулатов (позывной "Гюрза") отсутствует на судебном заседании, но его интересы представляют нидерландские адвокаты.

Также на заседание снова не явились остальные трое подозреваемых Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), а также Леонид Харченко (позывной "Крот"). Хотя, по словам судьи, все трое были проинформированы о сегодняшних слушания, дело против них рассматривается заочно.

Дела против всех четырех подозреваемых рассматриваются параллельно, но не вместе.

Сбитие самолета авиакомпании Malaysia Airlines над Донбассом

Ссамолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территории Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года международная следственная группа предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня 2019 года совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), который руководил "разведкой ДНР", Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был "председателем 2-го отдела ГРУ "ДНР", а также Леонид Харченко (позывной" Крот "), который был главарем "разведывательного батальона" боевиков.

В окружном суде Гааги с 9 марта 2020 года продолжается судебный процесс в отношении четырех обвиняемых по делу МН17. Лично ни один из них в судебных слушаниях участия не принимает.

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Автор: Виталий Саенко