Часть человеческого тела спрятали в конверт и отправили корреспондентской службе Елисейского дворца.

Лидер Франции Эммануэль Макрон получил письмо-угрозу с ампутированным человеческим пальцем в преддверии саммита НАТО.

Соответствующий "подарок" отправили в конверте корреспондентской службе Елисейского дворца (резиденция Макрона) в период с 9 по 10 июля, выяснило издание Current Values.

В службе безопасности признались, что хранили палец в общем холодильнике, в котором стоит еда правоохранителей. На данный момент личность владельца пальца удалось раскрыть.

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"Это немедленно инициировало соответствующую процедуру для случаев бедствия, чтобы о данном человеке могли позаботиться компетентные службы и провести соответствующее медицинское наблюдение", - заявил источник, ознакомленный с ходом дела.

В свою очередь пресс-служба Елисейского дворца пока что воздерживается от комментариев.

Макрон перед саммитом НАТО объявил о дальнобойных ракетах Украине

Напомним, что саммит НАТО состоялся на полях Вильнюса 11-12 июля. Главной темой собрания стал вопрос о предоставлении Украине членства НАТО. По итогам дискуссии, этот статус Киеву так и не предоставили.

Однако 11 июля перед началом саммита лидер Франции Эммануэль Макрон отметился заявлением о передаче Украине дальнобойных ракет в рамках увеличения военной помощи со стороны Франции. При этом конкретный тип боеголовок политик не раскрыл. Французские СМИ полагают, речь идет о ракетах Scalp.

В тот же день соответствующая новость вызвала волну недовольства в РФ. Решение Макрона прокомментировал пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков. Также реакцией отметились российские пропагандисты.

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