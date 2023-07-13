По мнению аналитиков, Россия усвоила свои поражения.

Саммит НАТО в Вильнюсе показал, насколько далеко Россия после вторжения отдалилась от первоначальных целей, ради которых и начинала полномасштабную войну против Украины.

Как объясняется в отчете ISW, речь идет о предотвращении расширения Альянса и отдалении его границ от России. Это была одна из заявленных Кремлем целей перед вторжением и Москва постоянно повторяла эту цель на протяжении всей войны.

По мнению аналитиков, отсутствие общего резонанса в российском информационном пространстве в связи с событиями на саммите НАТО, вступление Финляндии и согласие Турции направить протокол о присоединении Швеции свидетельствуют о том, что Кремль потерпел и усвоил эти поражения.

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В ISW отметили, что о саммите альянса российские источники сообщаются бесстрастно и приглушенно. Это несравнимо с более широким поражением, которое этот саммит на самом деле представляет для довоенных целей России.

Саммит НАТО - что надо знать

В Вильнюсе 11-12 июля прошел двухдневный саммит НАТО. На брифинге по его результатам президент Владимир Зеленский подчеркнул, что были приняты решения о предоставлении Украине военной помощи, которая поможет приблизить победу в войне с оккупантами. Так, ВСУ получат бронированные машины Bushmaster от Австралии.

Кроме того, страны-члены Альянса согласились убрать требование о ПДЧ для Украины, однако необходимо провести реформы в секторе обороны.

По словам президента, за два дня саммита НАТО, который проходил в литовском Вильнюсе 11-12 июля, удалось убрать любые сомнения и двусмысленности относительно перспективы членства Украины в НАТО. Наша страна вступит в Альянс.

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