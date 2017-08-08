Жена президента Франции не станет первой леди
В стране откажутся от статуса "первая леди".
Во Франции Елисейский дворец отказался предоставлять статус первой леди жене президента Бриджит Макрон после того, как соответствующую петицию подписали 220 тысяч французов, передает BFM-TV.
По информации издания в дворце предлагают создать так называемую «хартию прозрачности", в соответствии с которой официального статуса «первая леди» вообще не будет.
Читайте такжеТрамп разозлил феминисток комплиментом жене Макрона (фото)Документ также будет определять количество ассистентов Бриджит Макрон и сумму средств, которая будет выделяться для жены президента.
Как сообщал УНИАН ранее, более 150 тысяч французов подписали петицию против предоставления жене президента страны Брижит Макрон официального статуса первой леди и выделение бюджетных средств на этот пост.