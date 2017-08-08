Жена президента Франции не станет первой леди

Во Франции Елисейский дворец отказался предоставлять статус первой леди жене президента Бриджит Макрон после того, как соответствующую петицию подписали 220 тысяч французов, передает BFM-TV.

По информации издания в дворце предлагают создать так называемую «хартию прозрачности", в соответствии с которой официального статуса «первая леди» вообще не будет.

Читайте такжеТрамп разозлил феминисток комплиментом жене Макрона (фото)Документ также будет определять количество ассистентов Бриджит Макрон и сумму средств, которая будет выделяться для жены президента.

Как сообщал УНИАН ранее, более 150 тысяч французов подписали петицию против предоставления жене президента страны Брижит Макрон официального статуса первой леди и выделение бюджетных средств на этот пост.

Автора кампании Тьерри Поля Валетта, лидера общественного движения «Национальное равенство», возмутила инициатива выделять жене президента Эммануэля Макрона бюджетные средства. «Нет никакой причины, по которым жена главы государства должна получать деньги налогоплательщиков», - говорится в тексте петиции.