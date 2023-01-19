Также он рассказал, когда последний раз говорил с Путиным.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в последнее время не общался с российским президентом Владимиром Путиным.

В интервью испанскому изданию El Pais он рассказал, что не говорил с ним в последние несколько недель. Журналист Хавьер Серкас напомнил Макрону о его призыве "не унижать русских" в начале войны. Он спросил, было ли это отсылкой к Версальскому договору.

"Да, безусловно. Вы не можете изменить людей, и вы не можете изменить географию. Вы можете бороться с лидерами, идеями, проектами. Мы делаем это решительно, без двусмысленности. Но впоследствии необходимо знать, в долгой истории, прожитой вместе с людьми, которые являются вашими соседями, найти пути и средства для построения мира. Но это произойдет в свое время. Когда люди говорили, что "мы должны поставить Россию на колени" в начале войны, я говорил о том, чтобы не унижать людей", - ответил президент.

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Он подчеркнул, что Франция стоит на стороне украинского сопротивления, однако мир "всегда должнен сохранять способность к диалогу".

Заявления Макрона о войне

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину французский президент постоянно созванивался с Путиным. Его неоднократно критиковали за это, однако он говорил, что просто хочет помочь организовать переговоры.

В мае президент Украины Владимир Зеленский сообшил, что Макрон предлагал ему пойти на территориальные уступки.

Осенью Макрон заявил, что к переговорам придется вернуться, однако условия должна будет диктовать Украина.

В начале зимы он сделал скандальное заявление о том, что России нужно будет предоставить "гарантии собственной безопасности" в переговорах.

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