Женщину подозревают в убийствах и покушениях на жизни детей в период с июня 2015 года по июнь 2016 года.

В Великобритании медсестру больницы Countess of Chester обвиняют в восьми убийствах и ещё десяти покушениях на жизни детей.

Об этом пишет Sky News.

Читайте такжеВрачи Италии для BBC: "Мы стали героями, но нас уже забыли"30-летней Люси Летби предъявили обвинение после продолжающегося расследования ряда случаев смерти младенцев и ухудшения состояния еще десятков детей в неонатальном отделении больницы города Честер.

Женщину подозревают в убийствах и покушениях на жизни детей в период с июня 2015 года по июнь 2016 года.

"30-летняя женщина была повторно арестована во вторник, 10 ноября, и с тех пор ей было предъявлено обвинение. Она находится под стражей и должна явиться в Мировой суд Уоррингтона в четверг, 12 ноября, - говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция начала расследование по факту смерти младенцев в больнице в мае 2017 года.

Как пишет The Guardian, в рамках расследования девушку ранее уже дважды арестовывали, но отпускали под залог.

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Автор: Людмила Жерновская