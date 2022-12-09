Лукашенко кажется, что страны Запада планировали начать войну с Россией в 2021-2022 годах.

Александр Лукашенко изо всех сил старается оправдать развязанную Россией полномасштабную войну против Украины и находит каждый раз все более бредовые "оправдания" действиям Кремля.

В этот раз в комментарии для пропагандистского канала "Россия 24" самопровозглашенный лидер РБ заявил, что Запад после протестов в Беларуси в 2020 году хотел начать войну на Донбассе, сообщает "РИА Новости".

Лукашенко померещилось, что страны Запада планировали начать войну с Россией в 2021-2022 годах. Он утверждает, что информацию об этом вскоре предадут огласке.

Самопровозглашенный президент Беларуси говорит, что во время протестов в Беларуси в 2022 году страны НАТО хотели захватить власть в стране с помощью оппозиции и выйти на границу со Смоленской областью. А затем, продолжил бредовые размышления Лукашенко, Альянс хотел начать войну с Россией на территории Донбасса.

"Причиной должно было послужить то, что Россия захватила чужие территории. Оттуда должна была начаться война в 2021-2022 году. Россия сработала на упреждение", — лицемерно заявил глава РБ, страна которого стала плацдармом для полномасштабного вторжения РФ в Украину и ударов ракетами по украинской территории.

Заявления Лукашенко о войне в Украине

В марте 2022 года беларуский диктатор заявлял, что Украина "хотела напасть на Беларусь", поэтому Россия напала на нее. Он назвал нападение РФ на Украину было "превентивным". Самопровозглашенный лидер РБ заявил, что принес на встречу с Путиным "карту, которая раскрывает планы нападения на Беларусь".

Лукашенко с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину разрешил России запускать ракеты с территории Беларуси. 10 октября Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. Недавно Лукашенко опроверг подготовку к вступлению в войну против Украины на стороне России и проведение скрытой мобилизации в своей стране.

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