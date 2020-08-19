Лукашенко назвал оппозицию "черносотенцами" и пригрозил им из-за создания Координационного совета
Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов заявил, что создание альтернативных органов преследуется законом
Об этом сообщает БЕЛТА.
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"Я уже об этом говорил: создана так называемая черная сотня для приема, передачи власти. Так называемый штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим", - сказал Лукашенко.
"Хочу повторно напомнить: создание альтернативных, параллельных и прочих органов, тех же "сотен" с целью захвата власти карается законом", - добавил он.
Как сообщал УНИАН, белорусская оппозиция взялась за создание Координационного совета, цель которого - обеспечить транзит власти.
Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Также с 11 августа в стране была объявлена общенациональная забастовка.
- В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.
- 14 августа задержанных начали отпускать.
- Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьёте, других выборов не будет".
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