Лукашенко назвал оппозицию "черносотенцами" и пригрозил им из-за создания Координационного совета

Лукашенко пригрозил оппозиции на фоне создание Координационного совета.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов заявил, что создание альтернативных органов преследуется законом

Об этом сообщает БЕЛТА.

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"Я уже об этом говорил: создана так называемая черная сотня для приема, передачи власти. Так называемый штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим", - сказал Лукашенко.

"Хочу повторно напомнить: создание альтернативных, параллельных и прочих органов, тех же "сотен" с целью захвата власти карается законом", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, белорусская оппозиция взялась за создание Координационного совета, цель которого - обеспечить транзит власти.

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Автор: Андрей Василюк