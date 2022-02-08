6 февраля министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что в Польшу прибыли дополнительные военные силы Соединенных Штатов в составе 1,7 тыс. лиц.

Объединенное Королевство пришлет в Польшу дополнительно 350 военных.

Об этом сообщает Польское радио.

Согласно сообщению, 7 февраля в Лондоне состоялась встреча министров двух государств.

По поводу этого решения министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак отметил: "Спасибо за это решение. Безусловно, мы примем британских солдат как только это будет возможно. Мы хотим, чтобы британские солдаты действовали, конечно, к востоку от Вислы на территории Республики Польши, на которой сосредоточено наше внимание".

Читайте такжеНАТО может усилить военное присутствие на Востоке, если войска РФ останутся в БеларусиСреди тем переговоров, прошедших между руководителями оборонных министерств, была также ситуация в Беларуси и вопросы кибербезопасности.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что дополнительные войска присоединятся к контингенту из 100 британских солдат, которые уже находятся в Польше, пишет Politico.

Также он сказал, что Москва должна ожидать санкций и изоляции, если Россия "сделает глупую ошибку, вторгшись в суверенную страну, которая по собственной воле выразила желание не только быть частью НАТО, но и делать все по-своему".

Блащак ответил, что Варшава и Лондон готовы принимать дальнейшие решения на двустороннем уровне или через НАТО, чтобы предотвратить вторжение России в Украину.

"Только решительное сдерживание может остановить любую потенциальную российскую агрессию. Но также исходя из недавнего опыта, мы видим, что политика умиротворения лишь поощряет потенциального врага что-то сделать", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля министр обороны Польши Блащак сообщил, что в Польшу прибыли дополнительные военные силы Соединенных Штатов в составе 1,7 тыс. лиц.

По словам Блащака, они будут размещены на восточном фланге НАТО, недалеко от Украины.

НАТО увеличивает свое присутствие в странах Балтии и Восточной Европы на фоне продолжения военного наращивания сил Российской Федерации у границ Украины.

Президент США Джо Байден приказал развернуть в Польше, Румынии и Германии дополнительный американский военный контингент.