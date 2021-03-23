В течение пяти дней — с 1 по 5 апреля — в стране будут закрыты почти все магазины.

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении карантина в стране до 18 апреля, а на Пасху будут введены более жесткие ограничения.

Читайте такжеВ Германии количество зафиксированных случаев COVID-19 достигло рекордной отметкиКанцлер призвала граждан оставаться дома в течение пяти дней во время пасхальных праздников, чтобы остановить третью волну пандемии COVID-19, передает Reuters.

«Сейчас мы фактически находимся в новой пандемии. Британская мутация стала доминирующей. По сути, мы сталкиваемся с новым вирусом того же типа, но с очень разными характеристиками. Более смертоносный и заразный», - заявила Меркель.

В течение пяти дней — с 1 по 5 апреля — в стране будут закрыты почти все магазины. Граждане должны будут провести эти дни дома, максимально сократив контакты. Большие семейные собрания будут запрещены во время праздников, при этом будет разрешено встречаться не более чем двум семьям или до пяти человек.

Пасхальные службы переведут в онлайн-режим. В субботу, 3 апреля, будут работать только продуктовые магазины. Кроме того, более жесткие правила будут применяться в тех регионах, где число зараженных в течение трех дней подряд будет превышать 100 человек на 100 тыс. населения.

Также Меркель упомянула и о вакцинации населения. Она отметила, что нужно выиграть время, чтобы вакцинировать население, прежде чем появятся новые штаммы коронавируса.

В настоящее время около 9% немцев получили хотя бы одну прививку, но ожидается, что в следующем месяце темпы вакцинации увеличатся.

«Дела идут тяжело и дольше, чем мы ожидали, но в конце туннеля очень четко виден свет», - сказала Меркель.

Карантин в Германии

Карантин в Германии был введен в начале ноября, а жесткие ограничения — с 16 декабря2020 года. В стране в марте начали ослаблять ограничения. Однако новые, более заразные мутации коронавируса быстро распространялись среди населения.

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Автор: Ирина Погорелая