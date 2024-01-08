От чего лечат Остина, и был ли он последнии дни в сознании, не сообщается.

Пентагон обнародовал новые подробности о продолжающейся госпитализации министра обороны США Ллойда Остина, пишет Associated Press со ссылкой на опубликованное генерал-майором ВВС Пэтом Райдером заявление.

В данном заявлении отмечается, что Остин был помещен в отделение интенсивной терапии в Армейском медицинском центре Уолтера Рида "из-за его медицинских потребностей, но затем остался в этом месте отчасти из-за соображений конфиденциальности". При этом в заявлении не содержится никаких подробностей о том, что же на самом деле произошло.

Ллойн Остин госпитализирован - что сообщалось

На данный момент известно, что Ллойд Остин 22 декабря якобы прошел некую медицинскую процедуру, через день вернулся домой, а 1 января начал испытывать сильную боль, и его поместили в реанимацию.

Видео дня

6 января сам Остин сообщил, что идет на поправку и надеется в ближайшее время вернуться в Пентагон, но не сообщил других подробностей о своем недуге.

Сейчас он по-прежнему находится в больнице, и официальные лица не могут сказать, как долго он там пробудет.

В Пентагоне также не уточняют, от чего лечат Остина, был ли он в сознании или находился под наркозом на протяжении последней недели.

Ллойн Остин скрыл свою госпитализацию - что известно

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и другие высокопоставленные лидеры держались в неведении в течение нескольких дней.

"Неспособность Пентагона раскрыть информацию о госпитализации Остина, в том числе президенту Джо Байдену, Совету национальной безопасности и высшим руководителям Пентагона, в течение нескольких дней отражает ошеломляющее отсутствие прозрачности в отношении его болезни, того, насколько серьезной она была и когда он может быть выписан", - говорится в публикации AP.

Указывается, что Совет национальной безопасности и заместитель министра обороны Кэтлин Хикс были уведомлены в происходящем только 4 января. В этот же день о состоянии Остина узнал и Байден.

Остин официально взял на себя ответственность за задержки с уведомлением следующем образом: "Я признаю, что мог бы выполнить свою работу лучше, обеспечив надлежащее информирование общественности. Я обязуюсь работать лучше… Но важно сказать: это была моя медицинская процедура, и я беру на себя полную ответственность за свои решения о раскрытии информации".

Тем временем Reuters пишет, что госпитализация министра обороны США Ллойда Остина держалась в гораздо большей тайне, чем было известно ранее.

"Остин сидит чуть ниже Байдена на вершине командной цепочки вооруженных сил США, и его обязанности требуют, чтобы он был доступен в любой момент, чтобы отреагировать на любой кризис национальной безопасности. Это включает в себя постоянную готовность установить защищенную связь с другими должностными лицами в случае приближающейся ядерной атаки, что было бы трудно сделать, находясь в палате интенсивной терапии", - пишет издание.

Вас также могут заинтересовать новости: