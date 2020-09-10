Литва будет оказывать белорусскому народу и его законным представителям политическую, экономическую и финансовую помощь.

Сейм Литвы проголосовал за признание лидера оппозиции Светланы Тихановской единственным президентом Беларуси.

Об этом говорится на сайте литовского парламента.

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В соответствующей резолюции говорится о том, что Литва поддерживает требования избранного главы белорусского народа Светланы Тихановской и Координационного совета о проведении новых и прозрачных выборов президента республики.

Кроме того, отныне страна договорилась воспринимать любые действия «незаконного главы Беларуси» Александра Лукашенко во внутренней и внешней политике, в частности заключении новых соглашений с Россией, как преступления против белорусского народа.

Литва будет оказывать гражданам Беларуси и его законным представителям политическую, экономическую и финансовую помощь – чтобы в республике прошли демократические выборы.

Ситуация в Беларуси: хроника

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз». 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.

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Перевод: Яна Ставская