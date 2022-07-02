Они грозились отправить их информационную инфраструктуру в каменный век.

Железнодорожная компания Литвы LTG послала вслед за русским кораблем "русских хакеров", которые прислали ей угрозы.

Об этом сообщил директор по коммуникациям АО "Литовские железные дороги" Мантас Дубаускас на своей странице в социальной сети Facebook.

Он опубликовал скриншот письма, полученного от лица "сообщества русских хакеров, в котором компании "настоятельно рекомендуют" оказывать давление на политиков с целью отмены запрета транзита подсанкционных товаров в Калининградскую область.

В противном случае хакеры грозятся "превратить Литву в ИТ-резервацию", отправив ее информационную инфраструктуру в каменный век.

"Мы не знаем, действительно ли отправитель Вероника и кого она представляет. Но мы подготовили ответ на все", - написал Дубаускас.

"Отвечая на ваше настоятельное обращение о содействии компании LTG в давлении на власть Литовской Республики с целью отмены санкций ЕС на транзит российских грузов в Калининградскую область, информируем: так называемое "сообщество русских хакеров" - иди нах*й", - говорится в ответе Литовских железных дорог.

Конфликт Литвы и России

Напомним, что Литва с 18 июня прекратила транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что решение Литвы является "экономическим удушением региона".

В России уже пригрозили ответом Литве на транспортную блокаду подсанкционных товаров в Калининградской области.

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