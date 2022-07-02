Железнодорожная компания Литвы LTG послала вслед за русским кораблем "русских хакеров", которые прислали ей угрозы.
Об этом сообщил директор по коммуникациям АО "Литовские железные дороги" Мантас Дубаускас на своей странице в социальной сети Facebook.
Он опубликовал скриншот письма, полученного от лица "сообщества русских хакеров, в котором компании "настоятельно рекомендуют" оказывать давление на политиков с целью отмены запрета транзита подсанкционных товаров в Калининградскую область.
В противном случае хакеры грозятся "превратить Литву в ИТ-резервацию", отправив ее информационную инфраструктуру в каменный век.
"Мы не знаем, действительно ли отправитель Вероника и кого она представляет. Но мы подготовили ответ на все", - написал Дубаускас.
"Отвечая на ваше настоятельное обращение о содействии компании LTG в давлении на власть Литовской Республики с целью отмены санкций ЕС на транзит российских грузов в Калининградскую область, информируем: так называемое "сообщество русских хакеров" - иди нах*й", - говорится в ответе Литовских железных дорог.
Конфликт Литвы и России
Напомним, что Литва с 18 июня прекратила транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что решение Литвы является "экономическим удушением региона".
В России уже пригрозили ответом Литве на транспортную блокаду подсанкционных товаров в Калининградской области.
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