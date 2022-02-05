По данным Bild, атака может произойти уже в феврале, "но не позднее марта".

Немецкое издание Bild опубликовало некоторые материалы западных спецслужб относительно возможных вариантов захвата Кремлем высшей власти в Украине.

План заключается в развертывании оккупационной власти по трем этапам, целью которых является создание "союзного государства" с РФ, пишет Bild. В то же время издание отмечает, что это "один из" сценариев в случае полномасштабного наступления России на Украину.

І этап – сдача городов

Российская армия планирует окружить крупные города страны после уничтожения сил безопасности, после чего Москва перебросит туда агентов спецслужб РФ.

Перед агентурой в таком случае будет стоять задача "создать пророссийское руководство", которое потом договорилось бы о капитуляции и "передаче" территории оккупантам.

Российские спецслужбы захватили бы стратегические объекты, устраняя угрозы, вербовали бы желающих сотрудничать и другое.

Такая тактика, согласно опубликованному отчету, касается только тех городов Украины, которые "мирным путем" не перейдут под контроль России.

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II этап – созыв "Народной Рады"

После того, как все крупные города капитулировали бы и оказались бы под контролем Москвы, путинский режим планировал бы создание фиктивного парламента – "Народной Рады".

Она заменит настоящий парламент, объявив недействительной Верховную Раду. "Народная Рада" станет марионеточным законодательным органом Украины, в нее войдут те, кого отберут российские спецслужбы.

Из "Народной Рады" возникнет так называемое "правительство", которое будет руководить страной в полной зависимости от России. По мнению спецслужб, эти "бюрократические маневры" придадут перевороту оккупантов "вид демократии и правовой защиты".

Все эти мероприятия будут сопровождаться массивными пропагандистскими усилиями росСМИ в Украине и на Западе. Пророссийские "эксперты" и политики будут оправдывать вторжение, а кампания по дезинформации сформулирует "причины" войны и будущей "русификации".

III этап – ЧС и лагеря для неугодных

Марионеточное правительство будет иметь только одну задачу – сломать сопротивление миллионов украинцев, пишет Bild.

В секретном отчете, который цитирует издание, говорится об "объявлении чрезвычайного положения" и "создании лагерей", в которые будут отправлять украинцев, проявивших несговорчивость.

"Лагеря для содержания проукраинских активистов уже обсуждаются и формируются списки тех, кого заключат", – пишет Bild.

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Остальную часть населения будут гнобить и терроризировать российскими спецслужбами, пока сопротивление оккупантам не исчезнет.

После чего марионеточное правительство проведет псевдореферендум по присоединению Украины к России.

Согласно сообщению Bild, ФСБ тесно сотрудничает с правительством РФ над планом вторжения и сейчас готовит пророссийские группы для развертывания в Украине.

Путин занимается вербовкой украинских политиков и нацелен на создание "союзного государства" с Беларусью и Украиной в составе.

По данным Bild, атака может произойти уже в феврале, "но не позднее марта".

Российское посольство в Германии назвали опубликованный сценарий вторжения и путча "странной смесью домыслов и слухов", которую РФ "принципиально не комментирует".

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