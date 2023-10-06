В частности, в Евросоюзе будут инвестировать в возможности путем развития технологической и промышленной базы.

Лидеры 27 государств и правительств стран-членов Европейского Союза подтверждают обязательство поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Об этом говорится в декларации лидеров государств правительств стран-членов Евросоюза по итогам неформального саммита в Гранаде (Испания).

"После нашей встречи в Версале мы действовали решительно. Находясь под угрозой энергетического шантажа, мы значительно сократили нашу зависимость и диверсифицировали наши источники. Столкнувшись с сужением цепочек поставок и международной конкуренцией, мы укрепили нашу экономическую базу. Полные решимости взять на себя больше ответственности за нашу собственную безопасность и оборону и для помощи Украине, мы укрепили потенциал Европы. Мы продолжим поддерживать Украину и ее народ столько, сколько потребуется", - отмечается в декларации.

Лидеры ЕС также подтвердили, что будущее стран, стремящихся присоединиться к ЕС, а также их граждан, связано с Евросоюзом.

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Кроме того, главы государств и правительств ЕС опираясь на "стратегический компас безопасности и обороны" усилят оборонную готовность и будут инвестировать в возможности путем развития технологической и промышленной базы.

Европейская поддержка Украины

Как сообщал УНИАН, вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз не может заменить ту помощь для Украины, которую оказывают Соединенные Штаты Америки.

В то же время, страны-члены Европейского Союза и руководящие институты ЕС вместе уже выделили на поддержку Украины наибольшую сумму в мире, которая достигла 85 миллиардов евро.

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