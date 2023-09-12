Он выступил перед однопартийцами с объяснением, в чем на самом деле заключаются интересы США.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл резко акцентировал в рамках выступления перед своими однопартийцами, почему США должны продолжать кампанию по вооружению Украины для победы в войне.

Он заявил, что интерес Вашингтона заключается не в милосердии или других "абстрактных принципах", связанных с альтруизмом. Это необходимость, которую должны США ввиду "безграничной дружбы" РФ с Китаем, указал он на трибуне Сената 11 сентября.

"Я подчеркиваю: не мы защищаем Украину от агрессии, украинцы это делают", - цитирует "Радио Свобода".

Он назвал эти два диктаторских режима величайшими "врагами" Америки и указал, что создание дальнейших перепон в оказии помощи лишь больше подтолкнет РФ и Китай к углублению партнерства.

Отмечается, что с соответствующим заявлением лидер республиканцев выступил на фоне ожидаемых решений со стороны правительства США. Этой осенью американские законодатели должны рассмотреть запрос президента Джо Байдена о выделении новой поддержки Украине. Речь идет о дополнительных 24 миллиардах долларов помощи - около 13 миллиардов долларов должны пойти на оборонные расходы, а еще 11 млрд гривен США предоставят для гуманитарных и экономических инициатив.

Однако в настоящее время в Сенате нет единства в отношении такого намерения Байдена. Одной из главных сил, которая высказывалась против поддержки Украины, была Республиканская партия. Летом около 70 законодателей пытались заблокировать очередной пакет помощи. Несмотря на провал данной попытки, критика от этого лагеря сенаторов звучит довольно громко.

Как отметил Макконнелл, упреки о том, что США должны не вмешиваться в дела страны, на территорию которой зашел и продолжает вторжение враг, нивелируют принцип "защиты Тайваня" и других уязвимых стран.

Отдельно он подчеркнул, что без войны в Украине США не имели бы столько оборонных заказов со стороны Европы и Азии, которые инвестируют деньги и укрепляют оборонные производственные мощности Америки именно с учетом полномасштабного вторжения на украинские территории.

"Война в Украине научила Запад очень важному уроку о важности инвестиций в оборонно-промышленный потенциал. И, как я говорил на прошлой неделе, это направило миллиарды и миллиарды долларов на пополнение американского арсенала американским оружием, созданным здесь американскими работниками", - указал лидер республиканцев.

Он подчеркнул, что сейчас новый взгляд на "лидерство США" должен заключаться в стремлении максимально ослабить военную силу РФ. Этого можно достичь, инвестируя в собственную оборонную промышленность и помогая Украине, считает Макконнелл.

США могут выделить Украине еще 24,1 миллиарда долларов

Напомним, в августе стало известно, что США планируют выделить Украине еще 24,1 млрд долларов помощи. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления перед Конгрессом в августе.

Он призвал законодателей поддержать соответствующую инициативу Байдена и напомнил, что уже в течение 1,5 года школы, больницы, дома и население Украины страдает от бомбардировок РФ.

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