В то же время создатель шоу Джейсон Судейкис выразил заинтересованность в продлении сериала еще и на шестой сезон.

Стриминговый сервис Apple TV продлил на пятый сезон спортивно-комедийный сериал "Тед Лассо" (Ted Lasso) от американского комика Джейсона Судейкиса ("Несносные боссы", "Мы – Миллеры"). Он же продолжит исполнять главную роль в сериале.

Как сообщает Variety, эта новость не стала неожиданностью, учитывая успех четвертого сезона "Теда Лассо", который триумфально вернулся на экраны после трехлетнего перерыва в августе 2026 года.

При этом ранее Судейкис выразил заинтересованность в продлении сериала еще и на шестой сезон, чтобы завершить новую сюжетную арку.

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Напомним, выхода четвертого сезона "Теда Лассо" пришлось ждать три года, в течение которых регулярно появлялись слухи о закрытии проекта, несмотря на его большой успех.

Основной причиной длительного перерыва считается личная позиция самого Джейсона Судейкиса, который считал сюжетную линию сериала завершенной после третьего сезона. Автор проекта заявлял, что не хочет снимать продолжение "только для того, чтобы снять что-нибудь ради денег", а новые идеи к нему долго не приходили. Кроме того, ему нужно было время, чтобы прийти в себя после развода с Оливией Уайлд.

Впрочем, летом 2026 года "Тэд Лассо" вернулся с новым сюжетом: Тэд вернулся в клуб "АФК Ричмонд", чтобы тренировать женскую футбольную команду из второго дивизиона. Помимо Судейкиса, к своим ролям вернулись Ханна Уоддингем (Ребекка Уэлтон), Джуно Темпл (Кили Джонс), Бретт Голдштейн (Рой Кент), Брендан Хант (тренер Борода) и Джереми Свифт (Лесли Хиггинс).

Среди новых имен в касте были Таня Рейнольдс (сериал "Половое воспитание"), Джуд Мек ("Снова в деле"), Фэй Марсей (сериалы "Игра престолов", "Андор"), Эшлинг Шарки ("Мир юрского периода: Доминион"), Эбби Герн ("Энола Холмс 2", сериал "Острые козырьки") и Грант Фили ("Пять ночей у Фредди", сериал "Оби-Ван Кеноби").

Четвертый сезон завершился несколькими сюжетными линиями, закладывающими основу для будущего: в финальном эпизоде Тед передал должность главного тренера женской команды "АФК Ричмонд" Элис Чилтон (ее сыграла Таня Рейнольдс), а сам перешел на должность помощника тренера, работая вместе с тренером Бородой.

Изменения произошли и в мужской команде "АФК Ричмонд": Рой согласился возглавить футбольный клуб "Челси". Также он вместе с Кили ожидали рождения ребенка. Тем временем Ребекка сделала предложение руки и сердца своему парню Маттиюсу.

На данный момент общая оценка сериала на IMDb составляет 8,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 90% одобрения от критиков и 81% от зрителей. Между тем, на Metacritic кинообозреватели оценили его в 74 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7,3 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

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