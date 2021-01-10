В качестве личного врача Соккорси путешествовал с Папой по всему миру.

Личный врач Папы Римского Франциска Фабрицио Соккорси умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

Об этом сообщает Vatican News.

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78-летний врач, лечившийся от онкологического заболевания, скончался в римской больнице Джемелли.

Как пишет издание, смерть наступила от осложнений, связанных с COVID-19.

Кто такой Фабрицио Соккорси

Соккорси родился 2 февраля 1942 года в Риме. В 1968 году окончил университет Ла Сапиенца по специальности «медицина и хирургия».

Папа Франциск назначил Соккорси своим личным врачом в августе 2015 года. В качестве личного врача Соккорси путешествовал с Папой по всему миру.

Ватикан и вакцинация

3 января 2021 года Ватикан сделал заявление о том, что рассчитывает в ближайшее время получить достаточно доз вакцины от коронавируса для всех священнослужителей и местных жителей.

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Автор: УНИАН