Личный врач Папы Римского Франциска Фабрицио Соккорси умер от осложнений, вызванных коронавирусом.
Об этом сообщает Vatican News.
Читайте такжеКоролева Британии Елизавета II вакцинировалась от коронавируса
78-летний врач, лечившийся от онкологического заболевания, скончался в римской больнице Джемелли.
Как пишет издание, смерть наступила от осложнений, связанных с COVID-19.
Кто такой Фабрицио Соккорси
Соккорси родился 2 февраля 1942 года в Риме. В 1968 году окончил университет Ла Сапиенца по специальности «медицина и хирургия».
Папа Франциск назначил Соккорси своим личным врачом в августе 2015 года. В качестве личного врача Соккорси путешествовал с Папой по всему миру.
Ватикан и вакцинация
3 января 2021 года Ватикан сделал заявление о том, что рассчитывает в ближайшее время получить достаточно доз вакцины от коронавируса для всех священнослужителей и местных жителей.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram