Зеленский хотел бы, чтобы Маск был максимально на стороне Украины и чтобы поддерживал нашу страну.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уважает миллиардера Илона Маска и хотел бы, чтобы он был максимально на стороне Украины. Об этом украинский лидер сказал в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.

Зеленский рассказал, что разговаривал с Маском в начале войны.

"Я уважаю его. Во-первых, я уважаю self-made, я люблю таких людей. Ничего с неба не упало, человек сам что-то сделал. Я сам работал, я знаю, что такое зарабатывать деньги, подбирать талантливых людей... и делать что-то важное для тех или иных людей", - сказал президент, добавив, что не сравнивает себя с Маском.

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По его словам, Маск является лидером инноваций в мире. Зеленский отметил, что такие люди продвигают мир вперед, поэтому уважает результат его работы.

"И для меня очень важно, что этим результатом можно пользоваться, это не просто слова", - отметил Зеленский, поблагодарив Маска за "Старлинки", которые очень сильно помогли Украине.

"Мы очень благодарны за "Старлинки", они помогли. Мы использовали их после российских ударов, ракет по энергетике, были проблемы с интернетом. Мы использовали "Старлинки" на фронте, в детских садах, в школах, в различной инфраструктуре. Нам это помогло очень сильно", - рассказал президент.

Он отметил, что очень хотел бы, чтобы Маск был максимально на стороне Украины и чтобы поддерживал нашу страну.

Президент также сказал, что хотел бы, чтобы Илон Маск приехал в Украину, "чтобы он здесь поговорил с людьми, посмотрел".

Илон Маск - заявления об Украине

Комментируя предоставление Украине нового американского пакета помощи стоимостью 2,5 миллиарда долларов, Илон Маск назвал президента Украины Владимира Зеленского "чемпионом всех времен" по ограблениям.

Ранее миллиардер высмеял слова украинского президента о том, что Украина - независимая страна, поэтому Штаты не могут заставить ее молча сидеть за столом переговоров.

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