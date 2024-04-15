Тогда враг не имел бы потенциала для возможного возобновления наступления в июне.

Если бы Украина раньше получила американскую помощь, то российского наступления, которое развернулось в новой фазе сейчас, не было бы. И у врага не было бы никакого потенциала, чтобы возобновить его в июне.

Об этом сказал военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона Единых новостей. По его словам, максимум, на который бы могла сподобиться РФ при таких обстоятельствах - это что-то спланировать на осень.

"Если бы Украина уже имела эту американскую помощь по состоянию на сейчас, то российское наступление было бы уже остановлено. И никакого потенциала для восстановления его в июне не было бы. Максимум - это Россия могла бы планировать на осень. Но поскольку мы в такой ситуации, и силами нашими и Европы останавливаем, то остановить полноценно это наступление и еще перейти в контратаку пока невозможно. А так бы уже и какие-то локальные контрнаступления были с украинской стороны", - отметил он.

Мусиенко отметил, что в США прошли переговоры о помощи Украине.

"На самом деле трудно сказать (поддержат ли помощь Украине), но я надеюсь, что проголосуют и за Израиль, и за Украину. По крайней мере, это была бы очень хорошая компромиссная формула, которая устроила бы всех. Потому что есть те, кто не поддерживает помощь Израилю - часть демократической партии. А есть те, кто не поддерживает выделение помощи Украине - незначительная часть республиканской партии. Но те поддерживают Украину, а те - Израиль", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что пакетное голосование - был бы очень хороший выход в этой ситуации.

"Были консультации вчера. Проводил президент Соединенных штатов Байден с лидерами партий в Конгрессе обеих палат и пришли к какому-то согласию, к какому-то оптимистическому прогнозу. Но пока без деталей. Но надеюсь и верю, что именно будет это пакетом (голосоваться)", - сказал Мусиенко.

Помощь США для Украины - есть шанс активизировать процесс

Из-за мощной атаки Ирана на Израиль в США могут быстрее проголосовать за помощь Украине. Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что во время воскресного телефонного разговора между президентом Джо Байденом и лидерами Конгресса был достигнут "консенсус" относительно помощи как Израилю, так и Украине.

Шумер сказал, что "надеется", на этой неделе можно что-то сделать для помощи обеим странам.

По его словам, лучший способ направить помощь Израилю и Украине - это рассмотреть и принять одобренную Сенатом дополнительную программу национальной безопасности, которая включает помощь обеим странам. В феврале Сенат принял пакет на 95 миллиардов долларов, но Майк Джонсон не вынес его на голосование.

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