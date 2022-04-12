В частности возле Мелитополя и Иловайска обнаружили усиление вражеских систем ПВО.

Российская армия продолжает наращивать боевые мощности, чтобы выйти на административные границы Донецкой области.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ от 12 апреля. Согласно предоставленной информации, враг работает над усилением противовоздушной обороны в юго-восточном направлении.

Генштаб сообщает, что сейчас выявлены признаки усиления системы противовоздушной обороны в двух районах. Речь идет, в частности, о Мелитополе и Иловайске.

Предположительно, в дальнейшем противник будет пытаться взять под контроль город Мариуполь, а также овладеть Попасной. Кроме того, вероятным остается наступление в направлении Курахово.

Ранее сообщалось, что российские захватчики начинают окапываться в близлежащих селах близ Мелитополя. Арестович объясняет, что враги выбрали именно этот населенный пункт, так как он может обеспечивать их войска всей необходимой инфраструктурой: аэропортом, железнодорожным вокзалом, мобильным сообщением. Кроме этого, это стратегически важный опорный пункт для связи Херсона, Запорожья и Мариуполя.

Вас также могут заинтересовать новости: