Российская армия продолжает наращивать боевые мощности, чтобы выйти на административные границы Донецкой области.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ от 12 апреля. Согласно предоставленной информации, враг работает над усилением противовоздушной обороны в юго-восточном направлении.
Генштаб сообщает, что сейчас выявлены признаки усиления системы противовоздушной обороны в двух районах. Речь идет, в частности, о Мелитополе и Иловайске.
Предположительно, в дальнейшем противник будет пытаться взять под контроль город Мариуполь, а также овладеть Попасной. Кроме того, вероятным остается наступление в направлении Курахово.
Ранее сообщалось, что российские захватчики начинают окапываться в близлежащих селах близ Мелитополя. Арестович объясняет, что враги выбрали именно этот населенный пункт, так как он может обеспечивать их войска всей необходимой инфраструктурой: аэропортом, железнодорожным вокзалом, мобильным сообщением. Кроме этого, это стратегически важный опорный пункт для связи Херсона, Запорожья и Мариуполя.