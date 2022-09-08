Принятый закон устанавливает порядок утверждения и отстранения митрополита, архиепископов и епископов.

Сейм Латвии в срочном порядке принял законопроект о выводе Латвийской Православной церкви из-под власти Московского Патриархата. Инициативу в парламент подал президент страны Эгилс Левитс.

Об этом сообщает delfi.

"Принятие закона закрепит историческую самостоятельность и независимость Латвийской Православной церкви и предотвратит влияние или власть Российской Православной церкви над нашей церковью", - подчеркнул председатель Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Артусс Кайминьш.

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Отмечается, что принятый закон устанавливает порядок утверждения и отстранения митрополита, архиепископов и епископов. Юридические изменения не касаются канонических вопросов, отмечается в аннотации к законопроекту. До 31 октября ЛПЦ должна привести устав в соответствие с новыми требованиями закона.

Президент Латвии отметил, что новый порядок восстановит исторический статус ЛПЦ и исключит любую власть патриарха Московского над церковью в Латвии. Инициатива связана с тем, что Московский Патриархат поддерживает правящий в России режим и войну, которую РФ ведет против Украины.

"Отказ от какой-либо связи с Патриархом Московским является важным вопросом для наших православных, всего латвийского общества и национальной безопасности", — добавил Левитс.

Напомним, ранее сообщалось, что в Латвии хотят изолировать этнических русских от остального общества.

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