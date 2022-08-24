По словам президента страны, война в Украине показала наличие в Латвии нелояльных пророссийских граждан.

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину в его стране граждане стали более патриотичными, а также осознали цену свободы.

Об этом говорится в его интервью Латвийскому радио.

По мнению Левитса, война в Украине сделала его страну также "более чувствительной" к присутствию России в Латвии. Например, граждане гораздо болезненнее воспринимают российские памятники.

Президент отметил, что после 24 февраля в латвийском обществе проявились как положительные, так и отрицательные явления. Так, латыши стали лучше осознавать цену свободы и собственную страну.

"Ежедневно вы мало думаете об угрозе, но теперь вы ее видите. Это заставляет людей думать. С другой стороны, негативный эффект заключается в том, что появилась нелояльная государству часть российского общества. Наша задача – разобраться с этой (частью общества – УНИАН) и изолировать ее от общества", – подытожил Левитс.

Как ранее сообщал УНИАН, в Латвии зарегистрировали инициативу, которая предлагает профинансировать репатриацию этнических россиян на родину.

Вас также могут заинтересовать новости: