Военный считает, что без крови этого сделать не удастся.

Президентские выборы в Беларуси в 2020 году повлияли на людей, которые имели четкую позицию и не хотели жить по принципу "моя хата с краю", поэтому большинство из них покинули страну и не поддерживали власть. Когда в 2022 году началось полномасштабное вторжение РФ, многие белорусы присоединились в ряды Вооруженных сил Украины, ведь считают, что они воюют ради победы над Россией и освобождения Беларуси, рассказал белорус Павел "Дзядзька" Шурмей, который служит в полку белорусских добровольцев имени Кастуся Калиновского, в интервью УП.

"После президентских выборов в Беларуси в 2020 году народ ошибочно решил, что ситуацию в стране можно изменить мирным протестом. Люди надеялись, что они покажут всему миру и Лукашенко, что его не поддерживает большинство. Но человек должен понимать, что просто так - "бесплатно" - тебе ничего не дадут. Ты должен осознавать, что придется сделать очень сложный шаг. Это может стоить тебе свободы, здоровья, жизни, но без этого ничего не будет. Украина живет в таком состоянии. Не знаю, белорусы уже поняли, что без крови, к сожалению, не удастся изменить власть", - отметил военный.

"Дзядзька" также отметил, что белорусам необходимо понять, что с принципами "моя хата с краю", "я ничего не решаю", за них действительно все решат и не дадут права голоса. По его словам, в его полку очень много добровольцев, которым открыли глаза на ситуацию в Беларуси и влияние РФ на нее именно 2020 год. Тогда многие из них выехали из своей страны и присоединились к украинской армии.

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Он подчеркнул, если думать, зачем идти воевать за соседа, сначала надо осознавать, что после соседа придут и в твой дом. Военный также привел пример цитаты из старого гимна УПА: "Ибо плач не дал свободы еще никому, а кто борец - тот приобретает мир" и рассказал, что именно спорт научил его бороться (в прошлом он гребец и участник двух Олимпиад - УНИАН). "Дзядзька" отметил, если ты проиграл, то это случилось только потому, что соперник больше и лучше тренировался и сильнее тебя. Соответственно, ты также должен работать больше и запомнить простую истину, что все зависит от нас самих.

"Белорусы должны понять, что наше будущее зависит от нас самих. Не стоит сидеть и ждать, пока Украина, Европа или Америка решат нашу судьбу. Мы сами - хозяева своего будущего. Помогают только тем, кто борется. Украина после победы захочет разговаривать с белорусами, в которых она уверена. Наиболее уверенными можно быть только в тех, кто проливал свою кровь за Украину", - резюмировал Шурмей.

Он также подчеркнул, что белорусы воюют не просто, чтобы воевать, а ради победы и освобождения своей страны. А полк имени Калиновского - это будущая основа силовых структур и политической элиты свободной Беларуси, считает военный.

Ситуация в Беларуси - последние новости

Как ранее писал УНИАН, Лукашенко приказал отвести войска от границы с Украиной, ведь не видит там "дополнительных угроз". По его словам, сейчас в Беларуси нет "никаких осложнений с украинцами" и он надеется, что их также не будет в будущем.

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