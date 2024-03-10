Париж - первая европейская столица, которая публично признает очевидное, другие страны обеспокоены этим фактом.

Идея президента Франции Эммануэля Макрона по размещению западных войск в Украине сэкономит время Европе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ELTA. По его словам, заявление президента Франции не стало неожиданностью для Украины. Создается впечатление, что Париж - первая европейская столица, которая публично признает очевидное, другие страны обеспокоены этим фактом.

"Но дискуссия, спровоцированная этим сообщением из Парижа, сэкономит много времени Европе на осознание того, что нужно сделать больше. Не только для Украины, но и для Европы", - сказал Кулеба.

Глава МИД также отметил, что во многих европейских столицах до сих пор нет понимания, что помощь Украине - это не благотворительность, а спасение жизней собственных граждан, экономия больших средств, которые иначе пошли бы на собственную защиту. Месседж от Макрона - это то, что все знают, но боятся сказать, считает Кулеба.

"Он просто первый, кто начал открыто говорить о том, что, по моему мнению, должен понимать каждый разумный человек в Европе. Если Россию не остановить в Украине, будет война в Европе", - добавил министр.

Заявление Макрона об отправке войск в Украину

Как писал УНИАН, на прошлой неделе Макрон заявил о теоретической возможности отправки западных армий в Украину. После этого европейские страны одна за другой на официальном уровне подчеркнули, что отправка войск в Украину не рассматривается.

Однако представители некоторых стран все же увидели определенный смысл в словах Макрона. Например, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что инициатива Макрона "стоит внимания", ведь в Украине "решается судьба Европы".

The Hill писал, что своим заявлением о возможности отправки войск в Украину президент Франции Эммануэль Макрон, вероятно, допустил дипломатическую ошибку. Но в итоге эта ошибка пошла на пользу и ему, и Украине.

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