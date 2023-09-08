Теперь им грозит тюремное заключение на срок до 30 лет или даже смертная казнь.

На Кубе арестовали 17 человек, которые заманивали молодых мужчин на службу в российскую армию, чтобы те воевали против Украины.

Как сообщает Reuters, среди задержанных есть и организатор группировки. Теперь им грозит казнь.

Полковник МВД Кубы Сесар Родригес не назвал ни одного из обвиняемых в участии в группировке. По его словам, лидер преступников полагался на двух человек, проживающих на острове, для вербовки кубинцев для участия в войне на стороне России.

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Прокурор Хосе Луис Рейес рассказал, что причастные к скандалу могут быть наказаны тюремным заключением на срок до 30 лет, пожизненным заключением или смертной казнью, в зависимости от тяжести и типа преступлений, варьирующихся от торговли людьми до наемничества и враждебных действий против иностранного государства.

Иностранцы в российской армии

Как сообщал УНИАН, российская армия несет большие потери среди личного состава. На войну против Украины РФ вербовала даже граждан Непала, которые приехали в страну учиться.

Недавно стало известно, что РФ начала агитировать граждан Казахстана, чтобы набрать солдат на войну против Украины. Они разместили рекламу в интернете. Военным обещают немедленную выплату более 5000 долларов за вступление в армию, а также ежемесячную зарплату более 2000 долларов и дополнительные льготы.

5 сентября сообщалось, что в Кубе раскрыли сеть по торговле людьми, участники которой принуждали граждан страны воевать в Украине на стороне РФ. В МИД страны подчеркнули, что Куба "не участвует в войне против Украины" и будет решительно действовать против тех, кто участвует в любой форме торговли людьми с целью наемничества или вербовки для того, чтобы граждане Кубы могли поднять оружие против любой страны.

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