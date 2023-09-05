В Кубе подчеркнули, что решительно будет противодействовать тому, чтобы ее граждане могли поднять оружие против любой страны.

В Кубе раскрыли сеть по торговле людьми, участники которой принуждали граждан страны воевать в Украине на стороне РФ.

"Министерство внутренних дел выявило и ведет работу по нейтрализации и ликвидации сети торговли людьми, действующей из России с целью привлечения кубинских граждан, которые там проживают, и даже некоторых, проживающих на Кубе, в ряды Вооруженных сил, участвующих в военных операциях в Украине", - сообщило МИД Кубы.

Отмечается, что попытки преступников были нейтрализованы. Правоохранители возбудили уголовные дела в отношении причастных к этой деятельности. По данным МИД, "враги Кубы распространяют искаженную информацию, которая нацелена на то, чтобы запятнать имидж страны и представить ее как соучастника этих действий, которые мы решительно осуждаем". В министерстве подчеркнули, что Куба "не участвует в войне против Украины" и будет решительно действовать против тех, кто участвует в любой форме торговли людьми с целью наемничества или вербовки для того, чтобы граждане Кубы могли поднять оружие против любой страны.

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"Куба имеет твердую и четкую историческую позицию против наемничества, и она играет активную роль в ООН в отказе от вышеупомянутой практики, будучи автором нескольких инициатив, одобренных на этом форуме", - подытожили в Министерстве иностранных дел Кубы.

Мобилизация в России

Как недавно сообщал УНИАН, Россия имеет большие потери среди личного состава. На войну в Украине Россия вербовала даже граждан Непала, которые приехали в РФ учиться.

Недавно стало известно, что Россия пытается набирать на войну против Украины граждан Казахстана. Там начали появляться рекламные объявления в интернете. Военным обещают немедленную выплату более 5000 долларов за вступление в армию, а также ежемесячную зарплату более 2000 долларов и дополнительные льготы.

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