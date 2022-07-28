На Путина даже приближенные люди не могут оказывать влияние и решать, как именно будет продвигаться война в Украине.

В последнее время главный диктатор России отдаляется от своих соратников. Кто же эти люди и что они из себя представляют, рассказали журналисты проекта FreeДом.

Сергей Шойгу - один из древнейших доверенных лиц Путина. Казалось бы, что они с президентом РФ не разлей вода - то они вместе на охоту катаются, то к шаманам на обряды. В прошлом его рассматривали даже как потенциального преемника Путина.

"По сути его можно назвать "ястребом войны", он как бы представитель именно партии войны, однако на сегодня говорить о том, что он имеет какое-то серьезное влияние на Путина, нельзя", - говорит военный эксперт Александр Коваленко.

Министр обороны РФ - не самый влиятельный голос, который слушает Путин. Как минимум потому, что у него нет военного образования. Он получил специальность оленевод.

Многие считают директора ФСБ Александра Бортникова частью верхушки Кремля и влиятельным человеком. Но не все так красочно: как отмечает военный эксперт Олег Жданов, это, наверное, единственный человек из силового блока, который просто хочется сойти с этого поезда. Он просит Путина об отставке еще с осени прошлого года.

Валерий Герасимов является начальником Генштаба Вооруженных сил РФ. Он точно так же, как и Сергей Шойгу, является представителем паркетного генералитета. Вторжение в Украину и тот самый легендарный блицкриг были именно его заданием. Но, по некоторым данным, он потерял свое влияние из-за долгого вторжения и за низкий боевой дух войск.

Сергей Лавров - министр иностранных дел, он считается дипломатом самого высокого ранга. По сути его можно даже назвать своего рода непотопляемым дипломатом в рамках МИД РФ. Несмотря на вражескую репутацию, грубую манеру общения, он продолжал настаивать на дальнейших дипломатических переговорах с Украиной. И глава Кремля решил его игнорировать.

Виктор Золотов, которой так часто попадает в экраны российского ТВ, никак не является важным лицом. Сейчас он руководитель Росгвардии, а ранее был просто охранником Путина. Эксперт говорит, что Золотов занимает эту должность лишь из-за преданности президенту РФ.

Николай Патрушев является достаточно влиятельным человеком, он имеет самое большое влияние на Путина и самое большое доверие президента РФ, его даже иногда называют серым кардиналом.

"Мало кто имеет такое влияние на президента РФ, как нынешний секретарь Совета безопасности России. Он является одним из трех соратников Путина, служивших с ним в 70-х годах в Санкт-Петербурге", - отмечают журналисты.

По некоторым источникам, инсайдерским, правда, именно Патрушев уговорил Путина начать эту "специальную военную операцию". Военный эксперт Олег Жданов говорит, что если Патрушев дорвется к власти, это будет намного хуже Путина.

"При всем своем желании влиять на Путина он (Патрушев, - УНИАН.) не может повлиять на принятие решений, он не знает, какой вариант выберет Путин до самого конца. В итоге можно сказать, что все-таки на Путина даже приближенные люди не могут оказывать влияние и решать, как именно будет продвигаться война в Украине", - подытожили журналисты.

Напомним, в последнее время в СМИ циркулируют слухи об ухудшении здоровья президента страны-агрессора Владимира Путина. В связи с чем возникает вопрос о его преемнике. Как удалось узнать журналистам, временно заменить главного кровавого диктатора мира может секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

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