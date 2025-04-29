Трамп сказал, что в свой первый срок ему пришлось "управлять страной и выживать", а теперь он может "управлять страной и миром".

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности баллотироваться на третий срок, однако при этом признал, что такой шаг разрушит демократические устои. Об этом пишет The Times, ссылаясь на интервью Трампа изданию The Atlantic.

22-я поправка к конституции Соединенных Штатов ограничивает срок полномочий президента двумя четырехлетними сроками, но, как сообщается, команда Трампа изучает способы обойти эту норму. В беседе с журналистами Трамп сказал, что многие его сторонники хотят, чтобы он оставался в Белом доме и после 2028 года.

"Это было бы большим потрясением, не так ли? Ну, может быть, я просто пытаюсь вызвать потрясение. Это не то, к чему я стремлюсь. И я думаю, что это было бы очень трудно сделать", - сказал он.

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Трамп также отрицал, что просил Министерство юстиции рассмотреть возможность его пребывания на посту, но не сказал, что не будет делать этого в будущем.

Одна из идей, выдвинутых сторонниками Трампа, заключается в том, чтобы кандидатом в вице-президенты стал лоялист, возможно, нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс,. Трамп будет управлять страной за кулисами или, в более вероятном сценарии, избранный президент уйдет в отставку, и Трамп снова вернется в Белый дом.

В то же время возраст Трампа и тот факт, что Вэнс имеет намерения занять высший пост, говорят о том, что путь к третьему сроку может быть проблематичным, отмечает The Times.

В интервью Трамп также ответил, в чем разница между его первым и вторым сроками.

"В первый раз мне нужно было делать две вещи - управлять страной и выживать. У меня были все эти криворукие ребята… А во второй раз я управляю страной и миром", - заявил он.

Тем времененм конгрессмены готовят Трампу импичмент

Ранее член Палаты представителей США от Техаса Эл Грин заявил, что в ближайшие 30 дней выдвинет статьи импичмента против американского президента Дональда Трампа. По его словам, нынешний глава Белого дома "не заслуживает занимать свою должность".

А 28 апреля Конгрессмен от штата Мичиган Шри Танедар подал в Палату представителей США статьи об импичменте президента Дональда Трампа. Конгрессмен уточнил, что подал семь статей об импичменте Трампу, обвинив его в различных серьезных нарушениях. В частности, Танедар обвинил Трампа в незаконном сокращении финансирования некоторых правительственных ведомств через Департамент эффективности правительства (DOGE), без разрешения Конгресса.

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