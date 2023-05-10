На саммите в Вильнюсе члены группы ЕПН ожидают положительного решения от главы НАТО Йенса Столтенберга.

Крупнейшая политическая группа Европейского парламента поддержала инициативу Украины по вступлению в НАТО та проголосовала за соответствующее решение.

Речь идет о документе, который подписали члены Европейской народной партии (ЕПН) во вторник, 9 мая. Его положения попали в распоряжение "Европейской правды".

В документе ЕПН отмечает, что членство Украины в НАТО является необходимым решением, учитывая безопасность Европы и те действия, которые может предпринять лидер РФ Владимир Путин в своих амбициях взять под контроль еще больше территорий Европы.

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Также там акцентируют, что прошлый "договор безопасности" (Будапештский меморандум) не сработал и не предотвратил российскую агрессию. Сегодняшнее пребывание Украины в "серой зоне" Европы может подтолкнуть Россию к новым проявлениям агрессии, считают члены ЕПН.

"Приглашение для Украины стать членом НАТО стало бы самым мощным сигналом для Путина и самых отъявленных имперских ястребов в России, чтобы они наконец поняли, что Украина больше не находится в пределах их досягаемости", - считают в Европейской народной партии.

Наибольшая политическая сила парламента Европы призывает руководство НАТО рассмотреть перспективы членства Украины в военном альянсе уже на грядущем саммите НАТО, который состоится на июльской встрече в Вильнюсе: "ЕНП ожидает, что будущие саммиты в Вильнюсе и Вашингтоне проложат путь к предоставлению Украине приглашения к вступлению в НАТО и что процесс вступления начнется после окончания войны и будет завершен как можно скорее", - отмечает группа.

ВСУ уже превзошли стандарты НАТО по мощи

Напомним, что соответствующему решению со стороны ЕПН предшествовал факт о том, что украинская армия уже стоит на шаг впереди НАТО в вопросе военной силы и понимания, как действовать на поле боя.

Это недавно признал депутат Европейского парламента от Литвы Андрюс Кубилюс. Он прокомментировал, что за год войны ВСУ показали чрезвычайный прогресс, поэтому уже нельзя оперировать причиной о том, что украинская армия не дотягивает до стандартов НАТО в вопросе вступления в Альянс.

Отметим, что саммит НАТО должен состояться 11-12 июля в Литве (Вильнюс). Среди вопросов повестки дня будет вступление Украины в НАТО.

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