Крах Асада больно ударил по России: обозревательница ответила, сочтены ли дни Путина

По словам эксперта, падение режима Асада в Сирии стало демонстрацией того, что авторитарный режим может иметь внезапное завершение.

Крах режима Башара Асада в Сирии стал серьезным ударом по позициям России на Ближнем Востоке и подорвал ее международный авторитет, пишет в колонке для The Independent независимый международный обозреватель Мэри Дежевски.

Асад, который в 2015 году получил от Москвы решающую поддержку в виде военной авиации, долгое время оставался стратегическим союзником Кремля. Однако его свержение демонстрирует границы российского влияния в регионе.

Падение Асада создает неопределенность вокруг двух ключевых российских военных баз в Сирии и ставит под сомнение способность Москвы проектировать силу на Ближнем Востоке. Это поражение не только для Кремля, но и для Ирана, другого важного игрока в регионе.

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Крах Асада продемонстрировал, как быстро может исчезнуть власть автократического лидера, когда он теряет поддержку своего народа и армии. Этот урок резонирует в российском обществе, особенно учитывая недовольство войной в Украине. По данным опросов, половина россиян хочет прекращения войны, а короткий мятеж Группы Вагнера летом 2023 года показал, что даже в лояльной военной среде есть потенциал для сопротивления.

Как отмечает обозреватель, ситуация напоминает о падении других автократических лидеров, таких как царь Николай II или советское руководство во время Первой мировой войны. События в Сирии показывают, что отсутствие очевидной альтернативы лидеру не гарантирует его сохранение у власти.

Сочтены ли дни Путина?

Как пишет Дежевски, сегодня трудно предсказать, сочтены ли дни Путина, но уход Асада демонстрирует, что даже казалось бы неизменная власть может закончиться внезапно.

В этом контексте важно понимать, что Россия без Путина не обязательно станет кардинально другой. Ее национальные интересы останутся неизменными, и даже после смены лидера вопросы безопасности, в частности относительно расширения НАТО, будут оставаться важными для российского политического курса.

Зато падение режима Асада стало сигналом о границах российской геополитической стратегии и напоминанием о хрупкости авторитарных режимов. Впрочем, ожидать, что Россия после Путина автоматически станет "лучше" или "хуже", было бы ошибкой. Изменения в Кремле, если они произойдут, будут лишь одним из факторов, которые будут влиять на будущее России и ее международную политику.

"Я скорее предостерегаю от ожиданий, что Россия без Путина автоматически станет совсем другой, "лучше" или "хуже", чем она есть сегодня. Мудрость о том, что нации имеют постоянные интересы, а не постоянных друзей или врагов, все еще актуальна. Вторжение в Украину отражало опасения Путина за безопасность России в случае, если Украина присоединится к западному военному или оборонному блоку. Это представление о национальном интересе России, вероятно", - подытожила Дежевски.

Падение режима Асада - главные новости

8 декабря государственное телевидение Сирии сообщило о падении режима сирийского диктатора Башара Асада.

Глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко считает, что ситуация в Сирии заставила Россию экстренно выводить военный контингент с баз на территории страны. Эти силы могут оказаться на фронте в Украине, но значительно не повлияют на общую ситуацию.

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