Базируясь в Сирии, Кремль таким образом имел военный рычаг на геополитическую ситуацию.

База в сирийском Тартусе нужна РФ, чтобы размещать там, в частности ракетоносители, и держать в напряжении весь регион во время режима диктатора Башара Асада, который недавно был свергнут. По словам представителя Военно-морских сил ВС Украины Дмитрия Плетенчука, никто не гарантировал, что в любой момент агрессор не нанесет удары по объектам в Сирии или в Африке.

"РФ держала на Тартусе разнообразные единицы. Там есть и подводные лодки, две из которых - из состава Черноморского флота РФ, в начале полномасштабной войны в Украине они там были и не смогли вернуться. Это те самые "Варшавянки" (тип субмарин - УНИАН), которые находятся в акватории Черного моря. Там и по меньшей мере один фрегат оставался из Черноморского флота...", - сказал Плетенчук в эфире телемарафона.

Он добавил, что Москва держала в Тартусе также большие десантные корабли, и в акваторию Средиземного моря часто выводились ракетоносители, чтобы держать в напряжении регион.

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"То есть, полная номенклатура единиц, которые могут обеспечивать их интересы в регионе. И в первую очередь это носители крылатых ракет", - подчеркнул представитель ВМС.

По его словам, базируясь в Сирии, Кремль таким образом имел военный рычаг на геополитическую ситуацию. В частности, никто не мог гарантировать, что из этой акватории в интересах Башара Асада россияне не нанесут удары "Калибрами" по определенным объектам в Сирийской арабской республике. По мнению Плетенчука, аналогично не было никаких гарантий того, что войска РФ не обстреляют объекты в Африке, где тоже имеют "более-менее лояльные к себе правительства".

"В данной ситуации флот - инструмент достижения геополитических целей для Российской Федерации. Это, кстати, важное напоминание о том, что Мировой океан вообще дает возможность реализовать много проектов - как торговых, так и военных. Так, РФ использовала территорию Средиземноморья в своих интересах, для достижения своих геополитических целей. Там постоянно находилась группировка кораблей. Для них это было проще потому, что вся логистика шла из Черного моря через Турецкие проливы", - подчеркнул Плетенчук.

Он напомнил, что потом российским военным караванам приходилось делать большой крюк, чтобы попасть в Сирию, но эта "точка на карте" Тартуса появилась довольно давно - еще в советское время.

"То есть эту базу открывал, еще Асад-старший (отец Башара Асада - УНИАН). Десятки лет РФ имела возможность там базировать свои корабли. Конечно, ей это позволяло оперировать в этой зоне, в Африке... Это была как база обеспечения, база подскока (транзитная "точка" - УНИАН). Это позволяло осуществлять различные мероприятия в глобальных интересах РФ. В результате в Сирии началась война потому, что где Россия - там везде война", - акцентировал Плетенчук.

По его словам, в первую очередь война в Сирии имела целью сохранить российские экономические интересы. В частности, Москва видела для себя проблему в том, что через Сирию проектировались различные трубопроводы в Европу, которые могли создать проблемы для экономики РФ.

Военно-морские базы РФ в Сирии - что известно

Как сообщал УНИАН, на военно-морской базе РФ в Тартусе (Сирия) базируются боевые корабли оккупантов с общим залпом 40 "Калибров". Руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко считает, что такой ударный потенциал в регионе выглядит очень скромно, и является, скорее, "демонстрацией флага".

В то же время капитан первого ранга в отставке Владимир Заблоцкий заявил, что российские оккупанты не смогут сохранить контроль над своими военными базами в Сирии. По его словам, в Тартусе еще со времен СССР россияне держат пункт материально-технического обеспечения.

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