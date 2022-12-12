Отмечается, что членство в ЕС является стратегической целью для Косово, и ее поддерживает более 90% местного населения.

Власть Косово намерена 15 декабря официально подать в Брюссель заявку на членство в Евросоюзе.

Как сообщил косовский телеканал RTK, который получил в распоряжение документ, обосновывающий заявку, пока неизвестно, как ЕС поступит с заявкой Косова, ведь его независимость не признали пять стран Евросоюза: Испания, Кипр, Греция, Словакия и Румыния.

Телеканал сообщает, что заявка была составлена в ноябре 2022 года. В ней подчеркивается, что членство в ЕС является стратегической целью для Косово, и ее поддерживает более 90% местного населения.

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Документ, обосновывающий заявку, начинается с резюме пути Косова в ЕС, начатого почти через два десятилетия после того, как Европейский совет в Салониках пообещал европейскую перспективу для всех стран Западных Балкан.

С тех пор среди западнобалканских государств только Косово не подало заявку на вступление.

"Несмотря на это, членство в ЕС остается стратегической целью для страны, о чем свидетельствует твердая приверженность правительства к проведению ключевых реформ в рамках Европейской программы реформ", - говорится в документе.

Далее сказано, что среди представителей политического спектра и среди граждан существует широкий консенсус в пользу членства Косова в ЕС, и что, основываясь на региональных опросах, сейчас в Косове самый высокий уровень поддержки со стороны населения в целом - 94% "за".

"Поэтому время подходит не только для подачи заявки Косова на членство в ЕС, но и этот шаг иллюстрирует сильную волю наших граждан и служит четким проявлением твердой приверженности косовских институтов к евроатлантическому пути", - говорится в документе.

Отметим, что Евросоюз еще в 2003 году принял решение предложить странам Западных Балкан членство в ЕС при условии проведения в этих странах политических и экономических реформ в соответствии с европейскими нормами. Первой и пока единственной из этих стран, добившейся вступления в Союз, стала Хорватия в 2013 году.

Косово подает заявку на вступление в ЕС на фоне нового витка напряжения с Сербией.

Ситуация в Косово

Как сообщал УНИАН, 31 июля на севере Косово начались вооруженные столкновения из-за изменений правил проезда в Косово.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что армия Косово якобы собирается напасть на сербов на севере страны. Позже он выступил с обращением и сказал, что Сербия "будет искать мира".

Украина приняла решение отозвать своих военных, участвовавших в миротворческой миссии в Косово.

В декабре накануне выборов снова началось обострение отношений между сербами и косоварами. Вучич 11 декабря заявлял, что его ждет "самая тяжелая ночь".

В МИД Украины посоветовали украинцам избегать поездок в Косово из-за усиления напряжения между Белградом и Приштиной.

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