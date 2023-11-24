Галант подчеркнул, что боевые действия необходимо продолжать для освобождения заложников, поскольку без давления ХАМАС их не отпустит.

Перемирие между Израилем и ХАМАС для освобождения заложников будет временным. После этого на Ближнем Востоке возобновятся интенсивные боевые действия.

Такое заявление сделал министр обороны Израиля Йоав Галлант, пишет Haaretz. По его словам, бои продлятся еще минимум два месяца.

"Это будет короткая передышка, после которой интенсивные бои продолжатся. Ожидается еще как минимум два месяца боев", – сказал он.

Галант подчеркнул, что боевые действия необходимо продолжать для освобождения заложников. По его мнению, без давления ХАМАС людей не отпустит.

Перемирие между Израилем и ХАМАС: что известно

Перемирие между Израилем и ХАМАС должно начаться в пятницу, 24 ноября, в 7 утра. Об этом заявили в Катаре. Будут освобождены 13 женщин и детей, которых боевики удерживают в Газе.

Доктор Маджед аль-Ансари, представитель Министерства иностранных дел Катара, заявил, что уже получил списки людей, которых освободят в 16:00. Приоритет будет отдан семьям.

Аль-Ансари отметил, что временное перемирие включает в себя всеобъемлющее прекращение огня в секторе Газа. Примечательно, что изначально звучали заявления о начале перемирия в четверг, 23 ноября, в 10 утра.

Отметим, что ранее ХАМАС согласился освободить 50 израильских заложников – женщин и детей, находящихся в секторе Газа – в обмен на освобождение Израилем 150 палестинских женщин и детей из израильских тюрем.

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