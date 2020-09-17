В британском университете пытаются убедить потенциальных участников испытаний вакцины, что она безопасна даже после инцидента, из-за которого ее тестирование остановили.

Оксфордский университет разрабатывает вакцину от коронавирус совместно с британско-швейцарским фармакологическим гигантом AstraZeneca.

Читайте такжеВспышка COVID-19 выходит из-под контроля, вакцина не поможет – ООНВ начале месяца клинические испытания препарата были прекращены после того, как один из добровольцев неожиданно заболел "непонятной болезнью". Теперь в университете уверяют, что это произошло не по вине вакцины.

Как пишет Fobes объяснения появились в оксфордском информационном листке для потенциальных участников испытаний.

"После независимого рассмотрения эта болезнь считается такой, которая вряд ли может быть связана с вакциной. Или же отсутствуют убедительные доказательства, которые бы доказали или опровергли связь болезни с вакциной", - говорится в информации от Оксфордского университета.

AstraZeneca прекратила клинические испытания препарата 6 сентября. Вскоре после того процедуры возобновились в Великобритании, Бразилии и Южной Африке. Однако, не известно, позволят ли США вернуться к испытанию вакцины. Поскольку американский Национальный институт здравоохранения "очень обеспокоен" появлением болезни у одного из участников.

Компания AstraZeneca не опубликовала никаких деталей о ситуации. Но издание New York Times со ссылкой на анонимные источники сообщило, что у добровольца появились симптомы, похожие на поясничный миелит или воспаление спинного мозга. Ни фармакологическая компания, ни Оксфордский университет не ответили на запросы Forbes о комментарии.

Декан Школы общественного здоровья Брауновского университета доктор Ашиш Джа сказал CNN, что обеспокоен поведением AstraZeneca.

"Отсутствие прозрачности - это большая проблема. Компания предоставила разъяснения на конференции для инвесторов. Нам же не объяснили, что именно произошло. Можно защитить конфиденциальность пациента, но все равно поделиться информацией", - сказал он.

Читайте такжеBloomberg: Вакцины от коронавируса могут быть разными для людей всех возрастовВакцина Оксфордского университета и AstraZeneca - один из нескольких потенциальных препаратов, которые участвуют в программе Operation Warp Speed. Последняя посвящена объединению усилий государственного и частного секторов ради ускорения разработки профилактических средств против коронавирус. Администрация Дональда Трампа инвестировала 1,2 миллиарда долларов в развитие вакцины, которая сейчас проходит третий этап испытаний. Еще 8 вакцин включительно с теми, которые разрабатывают компании Moderna и Pfizer, тоже на третьем этапе испытаний.

Директор Центра профилактики и контроля заболеваний США Роберт Редфилд сказал, что вакцина станет доступной не раньше середины 2021 года. Хотя президент Дональд Трамп объявил о более оптимистичных сроках.

Вакцина AstraZeneca: что известно

6 сентября фармацевтический гигант AstraZeneca приостановил испытания вакцины от коронавируса из-за" непонятной болезни" у одного из добровольцев.

Ранее AstraZeneca присоединилась к восьми других компаниям, подписав соглашение, что они не будут добиваться преждевременного утверждения правительством любой вакцины против коронавируса. Они пообещали, что подождут, пока у них не будет адекватных данных, доказывающих, что любая потенциальная вакцина безопасна для предотвращения инфекции.

Вакцина AstraZeneca - одна из трех вакцин против коронавируса, находящихся на поздней стадии испытаний в США.

Вакцина от коронавируса в США: что известно

Главный инфекционист США призвал не спешить с вакциной против COVID-19. По мнению эксперта, использование вакцины против COVID-19 в экстренных случаях, до того как будет доказана ее эффективность - плохая идея.

США заключили контракт с компанией Moderna о производстве и поставках 100 млн доз вакцины против COVID-19. Moderna будет заниматься производством вакцины во время клинических испытаний.

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань