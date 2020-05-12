Пожар в больнице Санкт-Петербурга: Россия проверит аппараты ИВЛ

Это уже не первая такая авария с аппаратами ИВЛ в России.

В России проверят аппараты искусственной вентиляции легких после пожара в реанимации Санкт-Петербурга 12 мая, в результате которой погибли пятеро пациентов, подключенных к ИВЛ.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По информации СМИ, аппараты были изготовлены на Уральском приборостроительном заводе в Екатеринбурге.

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Отмечается, что такой же инцидент произошел накануне в Красногорске. Тогда погибли 9 людей из дома для пожилых людей, некоторые из них были подключены к аппарату ИВЛ, еще несколько человек пострадали.

Как сообщал УНИАН, в Санкт-Петербурге произошел пожар в отделении реанимации больницы Святого Георгия, где находятся больные коронавирусом.

С середины марта больница Святого Георгия одной из первых в Санкт-Петербурге полностью перепрофилирована в инфекционный стационар. Весь ее медперсонал занимается оказанием экстренной медицинской помощи только больным с острыми респираторными вирусными инфекциями и пневмониями, причиной которых является, в том числе новая коронавирусная инфекция.