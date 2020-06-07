"Мы оказались в аду": премьер Армении рассказал о критической ситуации с коронавирусом в стране

В Армении очереди на госпитализацию ожидают 200 коронавирусных больных.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна достигла критической эпидемической ситуации, поскольку система здравоохранения с ней не справляется. По его словам. он и его соотечественники «оказались в аду».

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"200 человек с коронавирусом ждут очереди на госпитализацию. Мы не успеваем госпитализировать всех. Есть случай, когда человек скончался из-за того, что медицинская помощь опоздала. Правда, родные тоже поздно сообщили. Это первый подобный случай. В двух случаях смерть произошла потому что в отделении реанимации не было места", - цитирует заявление Пашиняна «АМИ Новости Армения».

По его словам, в ходе заседания комендатуры было почти принято решение о полном локдауне. Но в результате обсуждений стало ясно, что это решение не приведет к желаемым результатам. И дело не только в экономических последствиях. Проблема в должном соблюдении карантина. Люди продолжат нарушать правила на своей территории, а сразу после отмены локдауна восстановятся те же показатели в 500-600 заболевших коронавирусом. Если же население готово следовать правилам, то оно может сделать это и сейчас.

Режим ЧП с целью пресечения распространения коронавируса был объявлен в Армении с 16-го марта 2020 года на месяц. 13-го апреля правительство продлило режим ЧП на месяц - до 14 мая включительно, а затем - еще на месяц - до 17:00 13-го июня. При этом введенные с 24-го марта ограничения на свободное передвижение и некоторые виды экономической деятельности были сняты с 4-го мая, а с 18-го мая возобновлена работа общественного транспорта, спортзалов, детсадов и объектов общепита.

По положению на утро субботы, 6 июня, в Армении зафиксированы 12364 подтвержденных случая коронавируса. От COVID-19 скончались 190 пациентов, вылечились 3720 человек.

Напомним, по состоянию на ночь воскресенья, 7 июня, общее количество пациентов, которые вылечились от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 3 071 403 человека. Всего в мире с начала эпидемии зафиксировано 6 855 858 инфицированных.

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