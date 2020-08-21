Правительство Испании призвало закрыть бордели, чтобы сдержать распространение коронавируса

В правительстве просят автономные регионы Испании предложить проституткам "достойные альтернативы", чтобы справиться с ситуацией.

В правительстве Испании призвали автономные области закрыть публичные дома и бордели, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание 20 minutos.

Министр по вопросам равенства Испании Ирен Монтеро попросила региональных советников по вопросам равенства принять конкретные меры по этим местам, как это было сделано с барами, ресторанами и ночными клубами, поскольку "пандемия все еще является реальностью".

"Без ущерба для нашей постоянной борьбы с сексуальной эксплуатацией я считаю важным действовать конкретно в тех местах, где практикуется проституция", - говорится в письме.

Монтеро выразила "глубокую обеспокоенность" вспышками коронавируса, которые были зафиксированы в публичных домах, и попросила автономии предложить проституткам "достойные альтернативы", чтобы справиться с ситуацией.

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Министр отметила, что здоровье и права женщин имеют главное значение и ситуация в области здравоохранения "означает, что инфекции, которые могут возникать в этих местах, приводят к экспоненциальному росту заражений, которые трудно проследить".

Также о необходимости принятия мер для прекращения передачи коронавируса в публичных домах сообщили и в Министерстве здравоохранения. Там отметили, что в борделях должны применяться те же меры контроля, что и в других учреждениях.

Коронавирус в Испании

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Автор: Александр Топчий