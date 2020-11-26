В стране, которая сильно пострадала от пандемии COVID-19, распространяются теории заговора, обвиняющие медиков во лжи.

От "героев" до "террористов". В Италии врачей и медсестер хвалили за изнурительную и опасную работу во время первой волны пандемии коронавируса. Но теперь им приходится иметь дело с новым вызовом: теориями заговора, которые обвиняют их в фальсификации чрезвычайной ситуации.

Читайте также"Живут в своем маленьком мире": Папа Римский раскритиковал людей, которые не хотят носит маскиОб этом пишет Politico, напоминая о видео, которое массово распространяли в социальных сетях. На нем две женщины на камеру рассказывали, что они в отделении неотложной помощи в больнице имени Луиджи Сакко в Милане. Этот город один из тех, которые больше всего пострадали от пандемии в Италии. Женщины на видео якобы пытались доказать, что отделение неотложки пустое. Хотя журналисты в стране говорят об обратном и бьют тревогу из-за увеличения случаев заражения. Женщины заходят в здание, показывают зрителям спокойный, пустой интерьер. Затем они выходят наружу, чтобы показать, что машины скорой помощи не стоят в очереди. Авторы утверждают: журналисты и политики врут, "они террористы".

Видео распространили тысячи раз в социальных сетях. Но оно фальшивое. Помещения в кадре расположены не в крыле неотложной помощи больницы, которое действительно забито пациентами. Так же авторы видео показывают территорию, куда кареты скорой никогда не привозят тяжело больных людей.

Похожие обвинения распространяются в Facebook, Telegram, WhatsApp и на других платформах. Авторы утверждают, что машины скорой помощи просто так катаются по городам без пациентов и включают сирены только, чтобы напугать людей. Другие распространяют фото пустых больниц, которые якобы должны доказать, что врачи придумали всю пандемию, чтобы заработать деньги. В других сообщениях рекомендуют есть авокадо, чтобы бороться с коронавирусом, который "не хуже, чем грипп".

"Если во время первой волны нас называли героями, то сейчас кто-то изменил мнение людей. Мы уставшие, сонные и отрабатываем изнурительные смены, пытаясь вложить всю энергию, которая только осталась, в спасение больных", - говорит гематолог Ендреа Артони, который работает в отделении для пациентов с COVID-19 на территории Миланской политехники.

Он добавляет, что очень не просто бороться против второй волны пандемии коронавируса всего спустя шесть месяцев после первой.

Читайте такжеВ ВОЗ назвали условие, при котором страны Европы могут избежать жесткого карантина"Тем, кто отрицает существование вируса, я могу лишь посоветовать прийти на экскурсию в наше отделение. Придите и посмотрите, как наши люди умирают, задыхаясь в одиночестве", - добавил врач.

Утверждения медиков, таких как Артони, не слушают те, кто зашел далеко вглубь "кроличьей норы", вооружившись фальшивыми теориями заговора о тяжести глобальной пандемии. Согласно выдумками таких людей, кризис здравоохранения - это выдумка СМИ, искаженное утверждение, которое продвигают политики и могущественные люди, которые хотят управлять миром за кулисами.

"Часто теории заговора появляются из-за трудностей в восприятии неожиданного. Для некоторых людей более убедительным представляется борьба с вымышленным злом, а не с невидимым вирусом, который невозможно контролировать", - объясняет профессор Массимо Полидоро.

Недавно опрос показал, что 81% итальянцев считают второй карантин более жестким, чем первый. Они жалуются, что чувствуют себя встревоженными и не доверяют тому, как власти реагируют на пандемию.

43-летний владелец бара в Милане по имени Люка убежден, что Билл Гейтс планирует использовать вакцины от COVID-19, чтобы имплантировать миллиардам людей микрочипы, которые дадут ему удаленный контроль над населением. На вопрос, где он услышал эту теорию и почему верит в нее, Люка ответил, что обо всем ему рассказал друг, который учился в США и "знает все".

Итальянец соблюдает правила карантина и носит маску. Но он разъярен и разочарован тем, что называет неправильным решением кризиса со стороны правительства. В ноябре Люке пришлось закрыть свой бар, в соответствии с последними распоряжениями властей Италии.

Читайте такжеВ Италии школьница протестует против дистанционного обучения: уверяет - в школе безопасноТеории заговора очень легко переходят из мира интернета в реальную жизнь. В Милане в начале месяца женщина била ногой машину скорой помощи, когда в нее грузили больного COVID-19. Разгневанная женщина ругала медиков, называя их "террористами", которые "ездят с сиренами, чтобы пугать людей".

Теории заговора не только приводят к тому, что люди все чаще игнорируют правила карантина. Растут страхи, что выдумки могут навредить долгосрочному восстановлению Италии.

"В такой зыбкий исторический момент, как сейчас, определенные глупости усиливают недоверие к институтам, к государству, больницам и ко всем, кто борется с коронавиурсом. С появлением вакцины эти теории, которые продолжают распространяться, могут стать еще опаснее. Потому что они могут помешать вакцинации", - сказал хирург и заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери.

Согласно результатам исследования, проведенного недавно, каждый шестой итальянец откажется от прививки от COVID-19, если она станет доступна в следующем году. 42% ответили, что подождут, пока будет больше известно, насколько вакцины эффективны. Лишь треть опрошенных ответили, что обязательно сделают прививку.

Читайте такжеPolitico: В Италии мафия устраивает протесты против карантинаВ медицинском центре "Верчелли" в регионе Пьемонт ряд пациентов с COVID-19 отказываются верить, что они заражены коронавирусом. Медбрат из Бергамо по имени Марко говорит, что его все больше злит то, как люди отрицают существование болезни.

"Я могу простить невежество тех, у кого нет симптомов коронавируса. Но когда последствия вируса есть и пациент видит все усилия и энергию, мобилизированную медицинским сообществом для борьбы с этим кризисом, нельзя продолжать ставить под сомнение все это. Это оскорбляет нас, тех, кто умер и их родных", - считает Марко.

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Перевод: Лесь Дымань