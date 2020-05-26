Спикер Путина вылечился от коронавируса: работать пока будет с дома
04:25, 26 мая 2020Мир
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Пескова выписали из больницы.
Иллюстрация REUTERS
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что выписался из больницы, где проходил лечение после положительного теста на коронавирус.
Об этом сообщает ТАСС.
"Из больницы выписался. Пока буду на карантине", - сказал Песков.
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По его словам, он планирует постепенно возвращаться к работе. "Постепенно начну работать в домашнем режиме", - уточнил он.
О госпитализации Пескова и его жены стало известно 12 мая.
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