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Спикер Путина вылечился от коронавируса: работать пока будет с дома

04:25, 26 мая 2020
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что выписался из больницы, где проходил лечение после положительного теста на коронавирус.

Об этом сообщает ТАСС.

"Из больницы выписался. Пока буду на карантине", - сказал Песков.

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По его словам, он планирует постепенно возвращаться к работе. "Постепенно начну работать в домашнем режиме", - уточнил он.

О госпитализации Пескова и его жены стало известно 12 мая.

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