В новой редакции правительство Словакии сможет неоднократно продлевать чрезвычайное положение каждый раз максимум на 40 дней.

Национальный совет Словацкой Республики проведет внеочередное заседание 17 декабря, чтобы рассмотреть вопрос внесения изменений в конституцию.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на aktuality.sk.

"В частности, депутаты должны окончательно принять решение о внесении изменений в Конституционный закон О государственной безопасности, регулирующий продление действия чрезвычайного положения", - говорится в сообщении.

В новой редакции правительство сможет неоднократно продлевать введено чрезвычайное положение, каждый раз максимум на 40 дней. Однако продление чрезвычайного положения должно быть утверждено парламентом не позднее чем за 20 дней до даты завершения действующего чрезвычайного положения.

"Такая норма позволит продлить чрезвычайное положение, введенный через пандемию COVID-19",- подчеркивает издание.

Также парламент планирует рассмотреть другую конституционную норму, касающуюся полномочий Конституционного суда. Он получит пересмотр решения о продлении действия чрезвычайного положения.

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Автор: УНИАН