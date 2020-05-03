Джонсон о борьбе с CОVID-19: врачи были готовы объявить о моей смерти
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что во время его лечения от коронавируса врачи готовились к сценарию, в котором пришлось бы объявить о его смерти.
Об этом Джонсон рассказал в интервью The Sun.
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"Это был тяжелый момент, я не буду его отрицать. У них (медиков - УНИАН) была стратегия действий со сценарием "смерти по сталинскому типу". Я не был в отличной форме и знал, что были планы на случай непредвиденных обстоятельств", - сказал британский премьер.
Джонсон добавил, что для поддержания его жизни медики использовали много кислорода, ведь в какой-то момент его состояние очень ухудшилось.
Как сообщал УНИАН, у британского премьера Бориса Джонсона родился ребенок. Джонсон вместе со своей невестой назвали своего новорожденного сына Уилфред Лори Николас Джонсон, в честь врачей, которые лечили его от COVID-19.
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