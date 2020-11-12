Запрет на курение вводится для соблюдения гражданами правил ношения масок в общественных местах.

В Турции ввели запрет на курение в людных общественных местах, чтобы замедлить недавний всплеск количества пациентов с симптомами коронавируса.

Читайте такжеВ Турции начали испытания на людях вакцины от COVID-19Об этом сообщило министерство внутренних дел Турции.

Запрет на курение призван обеспечить соблюдение гражданами правил ношения масок в общественных местах, поскольку люди часто опускают их во время курения.

"Чтобы обеспечить постоянное и правильное ношение масок, с 12 ноября 2020 года будет введен запрет на курение на улицах и проспектах, где граждане находятся или могут собираться, площадях и остановках общественного транспорта" , - сказано в сообщении.

Ранее министр здравоохранения Фахреттин Коджа призвал граждан соблюдать правила ношения масок и социального дистанцирования.

"Я всего лишь прошу вас сделать то, что вы можете. Больше ничего", - написал Коджа в Twitter.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил на прошлой неделе, что все предприятия, включая рестораны, кафе, бассейны и кинотеатры, будут закрываться ежедневно в 22:00 в рамках мероприятий против пандемии коронавируса.

Коронавирус в Турции

В последние несколько недель заболеваемость коронавирусом в стране резко возросла. По данным Министерства здравоохранения, в Турции более 400 тыс. человек заразились COVID-19 и 11 145 умерли от респираторного заболевания.

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Автор: УНИАН