Германия не будет эвакуировать граждан, заразившихся коронавирусом в отпуске

С 15 июня ФРГ отменяет предупреждение об опасности путешествий в ряд европейских стран.

Правительство Германии не будет эвакуировать на родину своих граждан, заразившихся коронавирусом во время отпускных поездок за границу.

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Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Мас в интервью газете Bild am Sonntag, сообщает DW.

"Тот, кто заразится коронавирусом в отпуске, не может рассчитывать на то, что мы вывезем его обратно в Германию. Конечно, в экстренных случаях наши консульские представительства будут готовы оказать необходимую поддержку. Но правительство Германии не сможет еще раз организовать авиарейс, чтобы забрать на родину отдыхающих", - подчеркнул политик.

3 июня Мас напомнил о том, что с 15 июня Германия отменяет предупреждение об опасности путешествий в ряд европейских стран.

"Мы хотим иметь возможность положиться на то, что наши граждане, учитывая распространение вируса, проявят в путешествиях максимальную осторожность", - отметил глава МИД.

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