The Guardian: Коронавирус - это не сокрушительная "волна", а пожар

Как и огонь, вирус неутомимо ищет себе «топливо» в виде человеческих тел, и он не остановится, пока ему не перекроют доступ.

У человечества не было предыдущего опыта борьбы с мировой пандемией коронавируса. Поэтому когда SARS-CoV-2 (вирус, который вызывает болезнь под названием COVID-19) начал распространяться, эксперты в сфере здравоохранения начали в своих прогнозах опираться на опыт пандемий гриппа.

Эти пандемии часто описываются терминами вроде "волна" или "отлив". Но теперь люди узнали достаточно, чтобы заменить эти морские сравнения более точными аналогиями. Пандемия больше похожа на лесной пожар. Об этом на страницах The Guardian пишут профессор и директор Центра исследования инфекционных заболеваний и политики в Университете Миннесоты Майкл Остерхолм и режиссер-документалист Марк Олшейкер.

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Как и пожар, вирус неутомимо ищет для себя "топливо", то есть человеческих носителей. Он опустошает одни районы, минуя при этом другие. Вирус будет продолжать распространяться, пока у людей не появится крепкий коллективный иммунитет, когда у 50-70% населения появятся защитные антитела. Только тогда передача инфекции серьезно сократится. Достичь коллективного иммунитета можно через массовое заражение или с помощью доступной и эффективной вакцины. А любое количество радостных разговоров чиновников не изменят этот курс.

Теперь хорошо известно, что на SARS-CoV-2 не влияет смена сезонов или региональная погода. Он распространяется через контакт людей. Пока никто не знает, долговечный или краткосрочный иммунитет к вирусу. Также мы не знаем, будет ли вакцина, если и когда ее создадут, таким же большим успехом, как средства от полиомиелита или оспы. Возможно она будет обнадеживающим агентом, таким как вакцина от сезонного гриппа.

"Мы надеемся, что усилия по разработке вакцины будут эффективными. Но надежда - это не стратегия. Как и ВИЧ, SARS-CoV-2 останется с нами надолго. И реализм должен диктовать нашу стратегическую реакцию", - считают авторы.

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Они добавляют, что исследования пандемий, войн и других периодов большого стресса для целых стран показало, что люди реагируют относительно спокойно и эффективно, если лидеры говорят им правду, несмотря на то, что эта правда может быть страшной. Если ответов нет в настоящее время, то лучше так и сказать. Власти лучше рассказать, что она делает, чтобы узнать больше.

К этому времени США в основном придерживались противоположного подхода. Сообщения часто менялись и не редко были научно ошибочными и нерационально оптимистичными. Общество погружалось в отчаянное замешательство, не зная, кому можно верить. А наука становилась первой жертвой такого подхода. В информировании общества нужно сосредоточиться на научных фактах.

Авторы отмечают, что в ближайшие месяцы смертность в США будет зависеть в основном от того, как много «топлива» будет доступно для "огня" коронавируса. Жесткий карантин в духе Уханя вряд ли возможен. Поэтому США нужно приблизиться как можно ближе к такому режиму в горячих точках, где количество случаев заражения опасно возрастает. Там нужно остановить все кроме важнейших служб, чтобы опустить передачу инфекции на управляемый уровень.

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Это очень деликатная балансировка, поскольку очень большое количество функций необходимо для поддержания деятельности общества. Однако, места, в которых жестких ограничений придерживались, доказали, что можно опустить страшные цифры до низкого уровня, чтобы перевести экономику в более безопасную среду. В частности, это сделали в Нью-Йорке, а также в некоторых странах Европы и Азии.

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