Associated Press: В Южном полушарии коронавирус и грипп уже встретились, что произошло?
Зима подходит к концу в Южном полушарии. И многие страны, среди которых ЮАР, Австралия и Аргентина, столкнулись с довольно приятным сюрпризом. Оказалось, что их меры, нацеленные против коронавируса, заблокировали и сезонный грипп.
Но нет гарантии, что Северное полушарие тоже сможет избежать двойной пандемии. Сезон гриппа приближается, хотя коронавирус до сих пор свирепствует, - пишет Associated Press.
"Этот сезон может оказаться худшим с точки зрения охраны здоровья. Потому что COVID-19 и грипп будут распространять одновременно. Но не исключено, что это будет и один из лучших сезонов гриппа за все времена", - сказал директор Центра контроля и профилактики заболеваний США доктор Роберт Редфилд.
Читайте такжеBloomberg: Выход Европы из карантина был ошибкойЧиновники США в сфере здравоохранения призывают американцев делать прививки от гриппа этой осенью. Чтобы больницы не были перегруженными в случае начала двойной пандемии. Также становится понятно, что маски, избегание толп и соблюдение дистанции - это меры безопасности, которые касаются не только COVID-19.
"Они будут работать против любого респираторного вируса",-сказал Редфилд.
Обычно ПАР приходится иметь дело с распространением гриппа во время зимы в Южном полушарии, которая длится с мая до августа. В этом же году Национальный институт инфекционных заболеваний ЮАР не выявил ни одного случая. И это беспрецедентно. Закрытие школ, ограничение собраний и призывы носить маски и мыть руки "отправили грипп в нокаут", - сказала глава института Шерил Коэн. Она добавила, что это не только спасло многих людей от гибели из-за гриппа, что происходит каждый год, но также "освободило ресурсы больниц для лечения пациентов с COVID-19".
В Австралии национальный департамент здравоохранения сообщил лишь о 36 лабораторно подтвержденных смертях от гриппа. И это за период с января до середины августа. Для сравнения, в прошлом году таких жертв было 480.
"Самая большая заслуга здесь принадлежит социальному дистанцированию", - сказал эксперт по инфекционным заболеваниям Сиднейского университета доктор Роберт Буй.
Читайте такжеNew York Times: Чтобы жить в мире с коронавирусом, придется учиться рисковатьЗа 8 месяцев текущего года 24 миллиона человек в мире заразились коронавирусом. Более 810 тысяч человек погибли. Каждый год миллионы людей болеют гриппом. Поэтому были опасения, что эти пациенты усилят давление на больницы, загруженные людьми с COVID-19. Но еще в феврале и марте, когда глобальное распространение коронавируса только было признано, много стран в Южном полушарии начали готовиться к двойной эпидемии. Даже когда пришлось вводить карантин для борьбы с коронавирусом, они начали в последний момент делать прививки от гриппа.
"Мы сделали больше прививок от гриппа, чем когда-либо. Примерно в четыре раза больше", - сказал фармаколог из Йоханнесбурга Джако Хавенга.
Однако, успех стран Южного полушария не означает, что такая же участь ждет осенью и зимой Северное полушарие. В отличие от южных соседей, США и страны Европы не вводили очень жесткий карантин. Более того, они ослабляют ограничения и готовятся открыть школы несмотря на то, что COVID-19 до сих пор распространяется. А холодные месяцы, которые сопровождаются распространением гриппа, уже не за горами. Центр контроля и профилактики заболеваний США ставит цель провести вакцинацию от гриппа хотя бы для 65% взрослого населения. Обычно такие прививки делает половина взрослых американцев.
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