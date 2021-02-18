Эксперты объясняют, что это связано с сокрушительными последствиями пандемии COVID-19, которые могут еще больше сократить данные по ожидаемой продолжительности жизни.

Ожидаемая продолжительность жизни в США сократилась на один год в первом полугодии 2020 года. Уменьшение показателя связано с первой волной смертей американцев в ходе пандемии коронавируса.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на американских чиновников. Наибольшее влияние ощутили на себе меньшинства. В частности, продолжительность жизни афроамериканцев сократилась почти на три года, а граждан латиноамериканского происхождения - на два. Об этом свидетельствуют предварительные оценки Центра контроля и профилактики заболеваний США.

"Это огромное сокращение. Нужно вернуться к временам Второй мировой войны, чтобы заметить такое же уменьшение продолжительности жизни", - сказал Роберт Андерсон, который проводит оценки для американского Центра.

Читайте такжеВ США уже использовали почти 30 миллионов доз вакцины от коронавирусаДругие эксперты в области здравоохранения говорят, что показатель проливает свет на большое влияние COVID-19. И речь идет не только о смерти людей от заражения коронавирусом, но и о смерти из-за сердечно-сосудистых болезней, рака и другие проблем со здоровьем.

"Больше всего поражает в этих цифрах то, что они касаются только первого полугодия. Думаю, показатели будут только ухудшаться", - сказала декан Калифорнийского университета в Сан-Франциско Кирстен Биббинс-Доминго.

Издание пишет, что Центр контроля и профилактики заболеваний впервые опубликовал отчет о продолжительности жизни на основе ранних и неполных данных. Еще большее количество свидетельств о смерти за определенный период может изменить оценки. Хотя уже сейчас известно, что 2020 год был самым смертоносным в истории США. А количество смертей впервые перевалило за 3 миллиона.

Ожидаемая продолжительность жизни - это показатель, который говорит, как долго в среднем будут жить дети, рожденные сейчас в стране. В первом полугодии 2020 года для американцев в целом он составлял 77,8 года. Хотя в 2019 году американцы в среднем жили 78,8 лет. При этом, ожидаемая продолжительность жизни для мужчин составляла 75,1 лет, а для женщин - 80,5 лет.

Читайте такжеЛюди латиноамериканского происхождения как группа населения все еще живут дольше всего. Между тем, афроамериканцы теперь отстают в этом показателе от белых на шесть лет. Но в первом полугодии 2020 года ожидаемая продолжительность жизни для афроамериканцев сократилась на 2,7 года. Так что теперь в среднем они живут 72 года. Жизнь белых сократилась на 0,8 года (до 78), а группы латиноамериканского происхождения - на 1,9 года (до 79,9). Предварительный отчет не анализирует показатель для представителей коренных народов Америки и для граждан азиатского происхождения.

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Перевод: Лесь Дымань