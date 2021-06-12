Британская королева Елизавета II приняла лидеров G7 в Ботаническом саду "Эдем", расположенном в графстве Корнуолл. После смерти мужа она редко появляется на публике, поэтому каждый выход привлекает внимание публики.

Королева Елизавета II в сопровождении принца Уэльского, герцогини Корнуольской, а также герцога и герцогини Кембриджских появилась на вечернем мероприятии для лидеров G7, организованном премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Британская королева Елизавета II приняла лидеров G7 в Ботаническом саду "Эдем", расположенном в графстве Корнуолл. После смерти мужа она редко появляется на публике, поэтому каждый выход привлекает внимание публики.

‘Are you supposed to look as if you are enjoying yourselves?’ - the Queen makes the leaders laugh tonight, taking centre stage pic.twitter.com/5KvwzKh6g0 — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) June 11, 2021

На мероприятие монарх пришла в красивом молочном платье с цветочным рисунком, которое она сочетала с черной сумкой любимой модели от британского бренда Launer, туфлями на низком каблуке и белыми перчатками.

Из украшений Ее Величество выбрала жемчужное ожерелье из трех нитей, а также серьги и золотую брошь в виде колосьев проса, которая состоит из 11 бриллиантов грушевидной формы и золота. Украшение подарил королеве президент Ботсваны Фестус Могае во время встречи глав правительств Содружества 2007 года.

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На мероприятии королева много улыбалась и шутила. Во время фотосессии с главами государств она, увидев каменные лица политиков, сказала: "Вы должны иметь такой вид, будто вам это нравится?". После этой фразы все моментально начали смеяться, из-за чего фотографии вышли живыми.

Также монарха попросили разрезать праздничный торт, но не обычным образом, а с помощью меча лорда-лейтенанта Корнуолла. Она не растерялась и отрезала практически идеальный кусок. Немного ей помогла в этом задании герцогиня Камилла.

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Автор: Виктория Гордиенко