Мережко считает, что заседание в формате "Рамштайн" - это "очень удобно".

Формат контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн", к которому привлечены более 50 стран, является довольно удобным для оказания помощи Украине, считает народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

Отвечая на вопрос о том, что якобы "Рамштайн" 9 января может стать последним в таком формате, он выразил надежду, что "это не последняя встреча".

"На этой встрече речь будет о том, чтобы, так сказать, застраховать Украину на будущее, чтобы Украина получала стабильно военно-техническую помощь в течение следующего года. Даже на несколько лет. Возможно, речь идет об этом", - сказал депутат.

Видео дня

Мережко выразил надежду, что этот формат будет продолжен по той причине, что он удобен для оказания помощи Украине.

"Если говорить о Соединенных Штатах, новом президенте, я очень надеюсь, что этот формат будет продолжен. По одной простой причине: это очень удобно. И уже, знаете, нет смысла разрушать то, что уже дает результаты, что является довольно удобным форматом для оказания помощи Украине. То есть я думаю, что это не последняя встреча", - сказал нардеп.

Что говорит о будущем "Рамштайн" министр обороны Польши

Как сообщалось ранее, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что заседание контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии 9 января может стать последней встречей такого типа.

По его словам, скорее всего, администрация избранного президента США Дональда Трампа предложит "другую форму этих мероприятий", ведь создателем нынешнего формата является действующий министр обороны США Ллойд Остин.

Вас также могут заинтересовать новости: