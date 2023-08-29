Сеул также увеличил финансовою помощь и для других регионов мира.

Южная Корея 29 августа объявила о финансовой помощи Украине в 2024 году в размере 520 миллиардов вон, а это 394 миллионов долларов. Озвученная сумма в восемь раз больше, чем та, которую выделили, в текущем году.

Издание Reuters пишет, что пакет помощи от Сеула включает 130 миллиардов вон или 100 миллионов долларов на восстановление, 260 миллиардов вон или около 200 миллионов на гуманитарную помощь. Кроме того, еще 130 миллиардов вон или 100 миллионов долларов передадут через международные организации.

Кроме помощи Украине Юн объявил об увеличении официальной помощи Южной Корее в целях развития стратегических регионов, включая Азиатско-Тихоокеанский регион и Африку, с 1,4 триллиона вон до 2 триллионов вон, а это 1,51 миллиарда долларов.

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Увеличение зарубежной помощи является частью мер, направленных на то, чтобы помочь южнокорейским компаниям выйти за границу и защитить национальные интересы, такие как цепочки поставок, а также взять на себя ответственность в качестве ключевого члена мирового сообщества.

Позция Южной Кореи по войне в Украине - главные новости

В середине июля в Украину с визитом прибыл президент Южной Кореи Юн Сок Ель. Тогда он пообещал "больше военных поставок" в текущеи году. Кроме того, объявил о предоставлении 150 миллионов долларов для поддержки Украины.

В начале августа появилась информация, что США подписали контракты с Болгарией и Южной Кореей, а также убеждают Японию присоединиться поставке боеприпасов Украине.

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